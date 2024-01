Volley. Europei under 20 SCA/ San Marino Batte l’Irlanda e “vede” la zona medaglie

San Marino. Seconda partita per la nazionale sammarinese Under 20 maschile di volley nei campionati europei Small Countries Association di categoria che si stanno svolgendo nella National Sports Arena di Dublino. I ragazzi di Stefano Mascetti oggi hanno incontrato l’Irlanda padrona di casa e l’hanno battuta per 3 a 0 (25/18 25/19 25/15) mettendosi così in posizione privilegiata per la conquista di una medaglia. Risultato mai in discussione in un match simile a quello di ieri con l’Irlanda del Nord: avversari più forti fisicamente ma messi sotto dalla maggiore tecnica e sapienza tattica dei titani. “Abbiamo giocato benissimo il primo set – spiega alla fine della partita il commissario tecnico Stefano Mascetti. – Poi siamo stati bravi a dare un grande impatto tecnico alla partita. Domani con la Scozia ci giochiamo l’oro. Sarà una partita difficilissima perché sono forti fisicamente, tecnicamente sono molto bravi e sono una squadra più “matura” della nostra che è, invece, molto giovane. Se dovessimo vincere avremmo fatto davvero un capolavoro”.

Domenica 28 doppio impegno: con la Scozia alle 12 e con Gibilterra alle 17.

Tabellino San Marino. Volpinari 7, Mazza 5, Garattoni 10, Giri (L1), Gasperoni 1, Biggio 1, Mularoni, Faitanini 2, Conti 20. N.E. Cucchiarini, Capezzone, Bonfè (L2). Ace 6. Battute errore 16. Muri punto 3. Ct: Stefano Mascetti.

Risultati

Gibilterra – Scozia 0 a 3 (10/25 16/25 19/25)

Irlanda del Nord – San Marino 0 a 3 (18/25 15/25 15/25)

Irlanda – Scozia 0 a 3 (16/25 8/25 15/25)

Gibilterra – Irlanda del Nord 0 a 3 (15/25 16/25 20/25)

San Marino – Irlanda 3 a 0 (25/18 25/19 25/15)

Partite da giocare

Scozia – Irlanda del Nord

Irlanda – Gibilterra

San Marino – Scozia

Irlanda del Nord – Irlanda

San Marino – Gibilterra

Classifica

Scozia 6 (PG 2 PV 2 PP 0 SV 6 SP 0 DS +6)

San Marino 6 (PG 2 PV 2 PP 0 SV 6 SP 0 DS +6)

Irlanda del Nord 3 (PG 2 PV 1 PP 1 SV 3 SP 3 DS -0)

Irlanda 0 (PG 2 PV 0 PP 2 SV 0 SP 6 DS -6)

Gibilterra 0 (PG 2 PV 0 PP 2 SV 0 SP 6 DS -6)

Nella foto: la nazionale e i tifosi festeggiano dopo la vittoria contro l’Irlanda.

Ufficio Stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 27 gennaio 2024