Volley/ San Marino batte Monaco e vede da vicino il terzo posto. Oggi alle 18 contro Andorra basterà un punto

Torneo maschile. San Marino – Monaco 3 a 1 (25/21 25/19 18/25 25/17). San Marino gioca con Monaco la prima delle due “finali” (l’altra domani sarà domani contro Andorra) di questa edizione dei Giochi dei Piccoli Stati, s’impone per 3 a 1 e guarda da molto vicino la medaglia di bronzo. Basterà un punto nella partita del 30 maggio contro Andorra per essere sicuri del terzo posto.

La cronaca. Prima frazione di gioco molto equilibrata. Il primo allungo è del San Marino che produce un break di 3 punti che lo porta sul 17/14 ma Monaco è brava a rientrare sul 20 pari. La nazionale biancazzurra opera però un altro strappo e chiude la frazione sul 25/21. Il secondo parziale si apre con Monaco subito avanti (1/4). Rondelli e compagni non si scompongono e tornano in scia agli avversari costruendo i punti senza fretta e cercando di fare il proprio gioco. Un atteggiamento positivo che paga in termini di punteggio tanto che a metà set San Marino è avanti 14/11. Continuando a giocare in maniera ordinata e precisa San Marino tiene a distanza gli avversari e chiude 25/19 con Kiva gran protagonista a fine set con un paio di muri e un attacco che portano altrettanti punti. L’inizio della terza frazione è in equilibrio (4/4) ma il primo strappo lo dà il Principato (4/8) e il Ct Pascucci decide per un time-out. In questa fase del match San Marino paga anche qualche errore di troppo in attacco, a muro e in battuta e continua a subire la battuta avversaria (5/11). Nel corso della ripresa non riesce più ad avvicinare i monegaschi e perde il parziale per 18/25. Partenza decisa dei titani nel quarto set (7/3) i quali sembrano riprendere il filo del gioco che avevano mostrato nel secondo set e allungano decisamente (16/9). Giocando con decisione e precisione San Marino arriva al 22/14, contiene un tentativo di ritorno degli avversari e chiude sul 25/17.

“Giornata impegnativa: due partite si fanno sentire nella testa e nelle gambe – esordisce il Ct Pascucci nel suo commento post partita. – Giocando prima con Cipro, sapevamo che la partita della sera con Monaco sarebbe stata importante per le medaglie. Questo ci ha condizionato nel primo set, nel quale eravamo scarichi. Dal secondo abbiamo capito che potevamo metterli in difficoltà e il terzo siamo riusciti anche a portarlo a casa. Cipro nel quarto ha spinto tantissimo e ci ha messo sotto con la battuta. Così a metà set abbiamo deciso di cambiare e preservare qualche giocatore. Con Monaco, una squadra meno fisica e con un gioco più tecnico, abbiamo un po’ patito la pressione nel primo set, con qualche disattenzione di troppo. Nel secondo non abbiamo avuto problemi. Nel terzo qualche errore di troppo. Sopra 2 a 1 nel conto dei set abbiamo un po’ vacillato all’inizio del quarto ma poi abbiamo preso un break di vantaggio e abbiamo portato a casa questa vittoria”.

Tabellino San Marino: Zamagni11, Frascio 18, Rondelli 1, Bernardi 14, Kiva 16, Benvenuti 9, Bacciocchi (L1), Giri (L2). N.E.: Volpinari , Lazzarini, Gasperoni, Conti. Ace 8. Battute sbagliate 8. Muri punto 10. Ct: Roberto Pascucci.

La classifica al 29 maggio.

Cipro (4 vittorie, 0 sconfitte, 12 set vinti, 2 persi) punti 12. Lussemburgo (4 vittorie, 0 sconfitte, 12 set vinti, 2 set persi) punti 12. San Marino (2 vittorie, 2 sconfitte, 8 set vinti, 8 persi) punti 6. Islanda (1 vittorie, 3 sconfitte, 6 set vinti, 9 set persi) punti 3. Monaco (1 vittorie, 3 sconfitte, 4 set vinti, 9 set persi) punti 3. Andorra (0 vittorie, 3 sconfitte, 0 set vinti, 9 set persi) punti 0.

Le prossime partite della nazionale maschile: San Marino – Andorra (30 maggio ore 18).

Nelle foto: La nazionale maschile schierata al momento dell’inno.

San Marino, 29 maggio 2025

