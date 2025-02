Volley San Marino. Europei SCA/ Nazionali femminile e maschile nel pieno della preparazione

San Marino ospita la fase finale dell’Europeo femminile ma prima le biancazzurre giocano il Memorial Benvenuti. Gli uomini saranno in Liechtestein negli stessi giorni

San Marino, 10 maggio 2024 – Si avvicinano a grandi passi le finali degli Europei SCA (Small Countries Association) di volley maschile e femminile. Proprio in Repubblica, dal 31 maggio al 2 giugno, si terranno le partite decisive per l’assegnazione del titolo femminile. Oltre a San Marino, in lizza ci sono Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia.

Il gruppo delle giocatrici papabili per la nazionale guidata da Cristiano Lucchi sta lavorando da tempo. Il commissario tecnico biancazzurro approfitterà del Memorial Paolo Benvenuti per affinare ancora di più la preparazione e stringere la rosa delle candidate a vestire la maglia della nazionale. “Giocheremo il Memorial Benvenuti il 17 e il 18 maggio – spiega Lucchi. – Oltre alla nazionale parteciperanno il Cattolica Volley, l’Athena Rimini e la Beach & Park San Marino con una squadra di under sammarinesi, che così potrò visionare, e di giocatrici italiane che militano nella società. In questo momento ci stiamo allenando quattro volte la settimana e stiamo anche “faticando” in sala pesi con il preparatore atletico. Un lavoro che ci porterà a “scaricare” due settimane prima degli Europei. Più avanti sceglierò le 14 giocatrici che faranno parte della nazionale che affronterà l’Europeo”. Il calendario della manifestazione è già pronto: venerdì 31 maggio alle 17, saranno Scozia e Irlanda a inaugurare la manifestazione mentre San Marino e Irlanda del Nord giocheranno alle 20. Sabato 1 giugno prima si sfideranno Irlanda del Nord e Scozia alle 17 e poi, alle 20, San Marino e Irlanda. Infine, il 2 giugno, derby irlandese alle 14 e San Marino – Scozia alle 17. Tutte le partite si terranno al Pala Casadei di Serravalle. Lucchi sarà coadiuvato da Stefano Sarti (secondo allenatore), Andrea Morri (terzo allenatore), Dario Rocha (scoutman), Milena Guidi (team manager).

Per quel che riguarda il Memorial Paolo Benvenuti, intitolato all’indimenticabile vicepresidente della Federazione sammarinese nonché ex giocatore e allenatore, scomparso il 16 aprile 2014, si terrà anch’esso al Pala Casadei. Venerdì 17 maggio alle 19 si giocherà Athena Rimini – Beach & Park e alle 21 San Marino – Cattolica Volley. Il giorno dopo, finale tra le perdenti alle 17 e finalissima tra le vincenti alle 19.

La nazionale maschile giocherà le finali del suo Europeo dal 30 maggio all’1 giugno in Liechtestein e avrà come avversari per il titolo i padroni di casa oltre a Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia. “La gran parte dei giocatori che saranno convocati proverranno dalla PromoPharma di serie B e dalla Beach & Park di serie D. – Spiega il commissario tecnico Stefano Mascetti. – Dopo la fine del campionato di serie B avremo due settimane per allenarci tutti assieme prima della partenza che è prevista per mercoledì 29 maggio. Il giorno dopo, alle 10, giocheremo contro il Liechtenstein. Venerdì 31 maggio avremo un doppio impegno: contro l’Irlanda del Nord alle 10 e contro la Scozia alle 19.30. Sabato 1 giugno, infine, chiuderemo con l’Irlanda alle 19.30”. Per questo impegno internazionale Mascetti sarà aiutato dal secondo Davide Mussoni che si occuperà anche dello scouting e dall’assistent coach Riccardo Cicconi. Micaela Gennari sarà team manager.

