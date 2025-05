VOLLEY SAN MARINO. Serie B/ La PromoPharma vince il derby con il Bellaria Serie D femm./ Titan Services: buon esordio casalingo contro la Mosaico Ravenna

Serie B masch. Romagna Banca Bellaria – PromoPharma San Marino 1 a 3 (15/25 25/21 20/25 18/25). Arbitri: Luca Frazzoni (1°) e Licinio Poli (2°). Buona vittoria della PromoPharma che fa suo il primo derby della stagione imponendosi per 3 a 1 sul parquet di Bellaria. “È stata una partita nella quale abbiamo anche faticato ma alla fine abbiamo vinto facendo il nostro gioco – ha sintetizzato a fine match coach Marco Ricci. – Nel primo set ci è riuscito tutto e abbiamo nettamente dominato. Nel secondo si è abbassata la concentrazione un po’ come ci era successo a Macerata; abbiamo perso le misure e abbiamo finito per perderlo. Però nel terzo e nel quarto, al contrario di quel che era successo nelle Marche, siamo risaliti nel gioco grazie a una maggiore attenzione. In particolare, in questi due parziali i fondamentali di muro e battuta hanno fatto la differenza”.

Tabellino PromoPharma. Frascio 16, Rondelli, Bernardi 6, Benvenuti 14, Marcoionni 10, Bernacchini 14, Rizzi (L1), Vulpinari. N.E: Carigi, Muccioli, Ricci, Conti, Bacciocchi, Borghesi. Ace 4. Battute sbagliate 8. Muri punto 7. All. Marco Ricci.

Tabellino Bellaria. Borghetti 8, Cafaro (L1), Cipolletta (L2), Carotenuto 10, Cucchi 1, Evangelisti 12, Keli 2, Diu 10, N. Sampaoli 10. N. E.: Amorico, Mazza, Occhipinti, M. Sampaoli, Pierantozzi. Ace 2. Muri punto 10. All. Valter Procucci.

Classifica. Volley Game T-Trade Falconara 7 ,Sab Group San Mauro Pascoli 6, La Nef Re Salmone Osimo 6, Sir Umbria Academy Assisi 6, Querzoli Forlì 4, PromoPharma 4, Novavolley Loreto 3, Prime Cleaning Riccione 3, Paoloni Macerata 3, Battistelli Real Bottega 3, Novavetro San Severino Marche 2, Montorio Teramo 2, Sabini Castelferretti 2, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita. PromoPharma San Marino – Novavolley Loreto (recupero): martedì 29 ottobre alle 21 al Pala Casadei di Serravalle.

Serie D femm. Titan Services San Marino – Mosaico Ravenna 3 a 0 (14, 14, 14). Ottimo debutto in campionato della Titan Services che, pur contando diverse assenze, s’impone sulla giovane formazione del Mosaico Ravenna mettendo in cascina i primi tre punti della stagione. “Temevamo che le assenze avrebbero pesato e forse per questo siamo partite un po’ contratte – racconta coach Stefano Sarti a fine match. – Poi ci siamo sbloccate in fase di difesa e contrattacco e siamo riuscite ad imporre il nostro gioco. Abbiamo anche trovato delle belle giocate tecniche. Devo dire che tutte le giocatrici hanno giocato un ottimo match.

Tabellino Titan Services. Ricci 7, Ghinelli 11, Tura 12, Menicucci 5, Guerra 5, Tiezzi 5, Stimac 1, Tassi-Pistarelli, Benvenuti, Pasolini (L1). N.E.: Gobbi, Beccari, Grossi (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Titan Services 3, Idea Volley Bellaria 3, Acerboli Santarcangelo 3, Fenix Energia Faenza 3, Vtr Ke Car Rimini 2, Fusignano 2, Figurella Rimini 1, Bcc Romagnolo Cesena 1, Unica Volley Rimini 0, Mosaico Ravenna 0, Retina Cattolica 0, Alfonsine 0.

Prossima partita. Bcc Romagnolo Cesena – Titan Services San Marino: Venerdì 1 novembre ore 20.45, palestra Comandini a Cesena.

Nelle foto: Samuel Frascio, top scorer contro Bellaria con 16 punti.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 27 ottobre 2024