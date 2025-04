VOLLEY SAN MARINO. Serie B/ PromoPharma: 3 a 0 al Forlì Serie D femminile: Titan Services sconfitta dalla capoclassifica Ke Car Rimini

Serie B masch. PromoPharma San Marino – Querzoli Forlì 3 a 0 (28/26 24/21 25/19). Arbitri: Letizia Verzoni (1° arbitro) ed Ernest Biniaszewski (2°). Sabato 5 aprile la PromoPharma si è presa la rivincita dal 3 a 0 subito all’andata a Forlì sconfiggendo la Querzoli con lo stesso punteggio. Partita tirata nel primo set ma dal secondo in poi i ragazzi di Marco Ricci hanno messo molta maturità e attenzione in campo, conquistando una bella vittoria. Yan Kiva, ispirato per tutta la partita; Bernacchini continuo nei tre set da posto 2; Frascio che dopo due set “tranquilli” ha prodotto punti nel momento decisivo; tutti ben orchestrati da Rondelli ,si sono messi in evidenza ma tutta la squadra ha giocato un match solido.

Cronaca. Inizio di partita equilibrato con Forlì però sempre avanti di 2/3 punti complice qualche piccolo errore di troppo in attacco della PromoPharma e una dubbia decisione arbitrale (10/13). Sul 14/17 coach Ricci decide di chiamare il primo time-out e invita i suoi a fare attenzione ai tempi del muro. In questa fase i mercuriali difendono e ricevono molto bene, pur sbagliando tanto anche loro in attacco e il divario nel punteggio cresce (15/20). La Querzoli attacca soprattutto da posto 2 ma è proprio il forte opposto Bigarelli che sul 22/24 va lungo per due volte consecutive e manda il set ai vantaggi. In quel momento si apre una bella battaglia a colpi di attacchi e difese super che risolve Yan Kiva con due attacchi consecutivi (28/26). Nel secondo parziale San Marino parte bene (4/1) e costringe gli ospiti al primo time-out sull’11/6. In questa fase sono soprattutto Bernacchini e ancora Kiva a produrre punti innescati da capitan Rondelli. La Querzoli continua ad avere problemi in attacco mentre la PromoPharma è sempre efficace (17/8). Sul 23/13 Forlì ha una forte reazione che la porta a recuperare fino al 23/19 e poi al 24/21. Un recupero che viene vanificato da un fallo di piede in battuta. La squadra ospite trova forza dal buon finale del secondo set e parte mettendo il muso avanti (3/5) a inizio terzo ma la reazione dei titani è immediata (8/5). Controbreak ospite (9/9) e riparte una battaglia a colpi di attacchi, muri e difese che premia San Marino (18/14 e primo tie-break del set per Forlì). Sul 24/19, chiude Frascio con un ace.

Tabellino PromoPharma. Frascio 12, Bernardi 2, Bernacchini 15, Kiva 13, Marcoionni 6, Rondelli, Rizzi (L1), Carigi 1, Muccioli, Volpinari, Bacciocchi (L2) N.E. Conti, Ricci, Benvenuti. Ace 4. Battute sbagliate 6. Muri punto 5. All. Marco Ricci.

Tabellino Querzoli. Marianella 2, Bendi 2, Pirini 6, Bolognesi, Bigarelli 16, Camerani 6, Berti (L1), Orlando 4, Peripolli 6, Campricoli, Soglia 4, Pusceddu (L2). N.E. Kunda, Rondoni. Ace 2. Battute sbagliate 15 . Muri punto 5. All. Gabriel Kunda.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 56, Sab Group San Mauro Pascoli 55, Sabini Castelferretti 42, Novavolley Loreto 41, Sir Safety Umbria Academy Assisi 40, Paoloni Macerata 39, PromoPharma 39, Querzoli Forlì 34, Sios Novavetro San Severino Marche 29, Battistelli Real Bottega 23, Montorio Teramo 20, T-Trade Group Falconara 20, Prime Cleaning Riccione 16, Romagna Banca Bellaria 5.

Prossima partita (giornata 23). Battistelli Real Bottega – PromoPharma. Sabato 12 aprile alle 17 a Vallefoglia.

Serie D femm. Ke Car Rimini – Titan Services San Marino 3 a 1 (25/15 24/26 25/13 25/20). La trasferta in casa della capolista Ke Car di sabato 5 non ha portato punti in casa Titan Services: le sammarinesi sono uscite sconfitte per 3 a 1 dal parquet riminese. “Sono amareggiato perché potevamo fare qualcosina di più. – racconta a fine partita coach Stefano Sarti. – Il primo set lo abbiamo perso senza praticamente giocarlo mentre nel secondo, seppur sempre sotto nel punteggio, siamo state più attente e siamo state brave a portarlo ai vantaggi e a vincerlo. Il terzo parziale è stato la fotocopia del primo: siamo partite male e non l’abbiamo giocato. Nel quarto, sotto per 1 a 8, abbiamo recuperato fino al 17/19 ma a quel punto abbiamo sbagliato una battuta e ci siamo disunite. Peccato perché siamo state poco combattive. Un plauso però lo voglio fare a Federica Tura che ha giocato molto bene e ha cercato di trascinare la squadra ma le altre giocatrici oggi non c’erano. Neanche i cambi sono serviti”. La prossima gara di campionato vedrà la Titan Services giocare in posticipo mercoledì 16 aprile ad Alfonsine.

Tabellino Titan Services. Stefanelli, Tiezzi 3, Ghinelli 9, Ricci 5, Tura 18, Menicucci 1, Guerra 2, Pedrelli 3, Stimac 1, Zanotti, Tassi Pistarelli, Grossi (L1). N.E. Pasolini (L2), Muccioli. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 51, Idea Volley Bellaria 46, Fenix Energia Faenza 43, Retina Cattolica 43, Alfonsine 32, Unica Volley Rimini 31, Titan Services 28, Bcc Romagnolo Cesena 27, Acerboli Santarcangelo 25, Figurella Rimini 23, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 1.

Prossima partita (giornata 21 – penultima di campionato).Alfonsine – Titan Services. Mercoledì 16 aprile alle 18.30 ad Alfonsine.

