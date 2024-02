VOLLEY SAN MARINO. Serie B/ PromoPharma a Ravenna Serie D femminile/ la Titan Services ospita l’Alfonsine

Serie B masch. Sabato 10 la PromoPharma inizia il proprio girone di ritorno di serie B rendendo visita alla Pietro Pezzi Ravenna, una diretta concorrente alla salvezza che, alla prima di campionato, aveva espugnato il Pala Casadei per 3 a 0. “La Pietro Pezzi è un mix di giocatori giovani ed esperti, la scuola è quella del Porto Ravenna, atleti buonissimi per la serie B, sia dal punto di vista tecnico che fisico. – Analizza Marco Ricci, coach della PromoPharma. – E’ una squadra che si esalta quando le cose vanno bene per cui noi dovremo metterli in difficoltà in ricezione impedendo a Cerquetti, alzatore molto esperto, di giocare palle facili. Oliva, il posto 4, è il loro riferimento in attacco. Cardia è un altro schiacciatore da tenere d’occhio. Noi ci stiamo preparando ad affrontare un incontro importante per il nostro campionato. Così come lo saranno le prossime partite contro il Rubicone e Forlì”. Arbitrano Fabiana Salvatore (1°) e Rosalba Santoniccolo.

Classifica. Sabini Castelferretti 31, La Nef Osimo 29, Begin Volley Collemarino 28, 4 Torri Ferrara 27, Loreto 20, Paoloni Macerata 20, Potenza Picena 13, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 13, PromoPharma 12, Querzoli Forlì 11, Pietro Pezzi Ravenna 10, Novavetro San Severino Marche 10, Lube Civitanova 10.

Prossimo turno. Pietro Pezzi Ravenna – PromoPharma. Sabato 10 febbraio, ore 17, a Ravenna.

Serie D femm. Dopo due sconfitte consecutive con Figurella Rimini e Unica Volley Riccione, la Titan Services San Marino tenterà di rifarsi con l’Alfonsine nel match casalingo di sabato 10 febbraio. “Ripartiamo con l’obiettivo di ripetere il girone d’andata. – afferma Stefano Sarti, coach delle titane. – Purtroppo dobbiamo scontare qualche defezione: le schiacciatrici Ludovica Ghinelli e Stella Tassi Pistarelli sono ferme per problemi di salute e la palleggiatrice Matilde Stefanelli ha un problema al polso che richiede riposo. Però la rosa è ampia e metteremo in campo le forze che abbiamo. Tocca a chi rimane prendere per mano la squadra. All’andata perdemmo al tie-break anche per un errore del tavolo. Contiamo di riprenderci quel punto”.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 35, Figurella Rimini 31, Fulgur Bagnacavallo 30, Ke Car Volley Rimini 24, Mosaico Ravenna 17, Titan Services 15, Alfonsine 15, Unica Volley Riccione 15, Idea Volley Santarcangelo 11, Longiano 10, Junior Coriano 8, Sport Village Forlì 5.

Prossimo turno: Titan Services – Alfonsine. Sabato 10 febbraio, ore 19, a Serravalle.

7 febbraio 2024