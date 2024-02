Volley San Marino. Serie B/ PromoPharma; arriva la corazzata Ferrara Estensi a un solo punto dalla vetta. In serie D femminile la Titan Services scende a Rimini per affrontare la Ke Car Volley

Serie B masch. La sconfitta rimediata a Ravenna la scorsa settimana dalla PromoPharma è pesante anche per i risultati ottenuti dalle altre concorrenti alla salvezza che hanno fatto punti e hanno cacciato i titani al penultimo posto in classifica. E la partita di sabato prossimo al Pala Casadei con il 4 Torri Ferrara non è di certo un appuntamento facile. Anzi: gli estensi si stanno giocando il primo posto con Collemarino, Castelferretti e Osimo. Non saliranno sul Titano in vena di regali. “Partita difficile – concorda Marco Ricci, coach sammarinese – ma sulla carta non abbiamo niente da perdere: incontriamo una delle squadre più forti del campionato che a gennaio si è anche rinforzata acquistando lo schiacciatore Maretti dall’Ongina Volley. In partita dovremo pensare a fare il nostro gioco e dovremo essere carichi per giocare bene contro una squadra tostissima”. Due elementi del sestetto base saranno assenti. Il centrale Matteo Zonzini per il quale si prevede uno stop di due settimane e lo schiacciatore Samuel Frascio, l’attaccante che finora ha portato più punti, che è alle prese con il mal di schiena. Arbitrano Nicola Bassetto (1° arbitro) e Alberto Fabris (2°).

Classifica. Begin Volley Collemarino 31, Sabini Castelferretti 31, 4 Torri Ferrara 30, La Nef Osimo 29, Loreto 21, Paoloni Macerata 20, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 16, Potenza Picena 13, Querzoli Forlì 13, Pietro Pezzi Ravenna 13, Lube Civitanova 13, PromoPharma 12, Novavetro San Severino Marche 10.

Prossimo turno. PromoPharma – 4 Torri Ferrara. Sabato 17 febbraio, ore 18, a Serravalle.

Serie D femm. Non sta attraversando un periodo fortunato la Titan Services di coach Stefano Sarti che per circa un mese dovrà fare a meno della palleggiatrice Matilde Stefanelli e di Ludovica Ghinelli, Veronica Renzi e Stella Tassi Pistarelli sulle bande. Sabato 17 febbraio le sammarinesi scenderanno a Rimini per affrontare la Ke Car Volley. “Partita molto complicata per noi. Le nostre avversarie sabato scorso hanno perso al tie-break con la Figurella, giocando bene, e sono la quarta forza del campionato. – Analizza coach Sarti. – Noi puntiamo a ritrovare il nostro gioco e a raccogliere punti. Non sarà facile perché ci mancano alcune giocatrici del sestetto di partenza e dunque tutti i meccanismi di gioco sono da rivedere. Però le ragazze che andranno in campo si sono sempre impegnate durante l’anno e certamente lo faranno sabato prossimo. Per loro sarà un modo per crescere ancora”.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 38, Fulgur Bagnacavallo 33, Figurella Rimini 33, Ke Car Volley Rimini 25, Alfonsine 18, Unica Volley Riccione 18, Mosaico Ravenna 17, Titan Services 15, Idea Volley Santarcangelo 12, Longiano 10, Junior Coriano 8, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno: Ke Car Volley Rimini – Titan Services. Sabato 17 febbraio, ore 20.30, a Rimini.

Nella foto: Matilde Stefanelli, la palleggiatrice sarà assente contro la Ke Car Rimini.

