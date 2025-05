Volley San Marino. Serie B/ PromoPharma – Loreto rinviata causa maltempo La partita sarà recuperata entro l’8 novembre

Serie B masch. Rinviata per il maltempo la partita di volley fra PromoPharma San Marino e Novavolley Loreto in programma questo pomeriggio alle 17.30 al Pala Casadei di Serravalle. Il settore campionati della Federazione ha preso questa decisione “a causa delle avverse condizioni meteo e in osservanza delle ordinanze stabilite dalle autorità competenti”.

Le due società dovranno concordare una data per il recupero (che non potrà essere successivo all’8 novembre), entro mercoledì 23 ottobre.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 19 ottobre 2024

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione