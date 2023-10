Volley San Marino. Serie B/ PromoPharma ospita il Rubicone. Serie D femm./ Titan Services ad Alfonsine

Serie B masch. Il derby con il Rubicone in programma al Pala Casadei sabato prossimo dovrebbe servire alla PromoPharma per muovere la classifica dopo le due sconfitte consecutive di questo inizio di campionato ma, purtroppo, continuano a mancare alcuni giocatori. “Entrambi gli opposti, Marcovecchio e Paganelli, sono ancora fuori per infortunio, così come il secondo libero Bacciocchi. Il nostro inizio di campionato non è molto fortunato – spiega Marco Ricci, allenatore della PromoPharma. – Il Rubicone ha cambiato alcuni giocatori rispetto all’anno scorso ma gli è rimasta una buona ossatura di squadra. Hanno preso qualche ragazzo giovane e altri giocatori esperti che conoscono la categoria. Giocano molto di squadra e il loro allenatore, Bobby De Marco, è molto preparato. Sarà una partita difficile sotto diversi punti di vista”.

Classifica. 4 Torri Ferrara 6, Begin Volley Collemarino 5, Novavetro San Severino Marche 5, Loreto 3, Pietro Pezzi Ravenna 3, Sabini Castelferretti 3, Potenza Picena 3, Paoloni Macerata 3, Querzoli Forlì 2, Lube Civitanova 1, Rubicone San Mauro Pascoli 1, La Nef Osimo 1, PromoPharma 0.

Prossima partita: PromoPharma – Sab Group Rubicone. Sabato 21 ottobre, ore 18, a Serravalle.

Serie D femm. Dopo l’esordio casalingo in campionato con una bella vittoria contro l’Unica Riccione, per la Titan Services arriva la prima trasferta della stagione. Si gioca ad Alfonsine. “E’ una squadra che conosciamo pochissimo – dice Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Abbiamo visto un solo loro video e non è sufficiente per avere le idee chiare su come giochino e quale sia il loro livello. Dunque dovremo essere preparati a tutto. Dopo la vittoria con Riccione il clima in squadra è buono ma con le ragazze ci siamo detti di guardare avanti e di cercare di crescere allenamento dopo allenamento e di concentrarci sul nostro gioco. Tutte le giocatrici sono disponibili e questo è un bel vantaggio perché sono nelle condizioni di poter scegliere”.

Classifica. Figurella Rimini 3, Titan Services 3, Fulgur Bagnacavallo 3, Ke Car Volley Rimini 3, Mosaico Ravenna 2, Sport Village Forlì 1, Idea Volley Santarcangelo 0, Longiano 0, Unica Volley Riccione 0, Alfonsine 0. Junior Coriano 0, Samma 0.

Prossima partita: Alfonsine – Titan Services. Venerdì 20 ottobre alle 21 ad Alfonsine.

Nelle foto: un time-out della PromoPharma e Stefano Sarti, coach della Titan Services.

San Marino, 18 ottobre 2023