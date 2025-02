Volley San Marino. Serie B/ PromoPharma, sconfitta indolore a Castelferretti I sammarinesi, già salvi, giocano comunque un buon match

Serie B masch. Sabini Castelferretti – PromoPharma San Marino 3 a 0 (25/15 25/23 28/26). Arbitri: Cristopher Binaglia (1°) e Andrea Caronna (2°). “Due squadre senza problemi di classifica danno vita a un buon match, nel quale la differenza la fa la maggiore esperienza della squadra padrona di casa. Potrebbe essere questo il commento all’ultima partita di campionato che la PromoPharma ha disputato sabato 11 maggio in casa del Castelferretti. “Visto che era l’ultimo impegno dell’anno, ho scelto di far giocare tutti – commenta a fine gara coach Marco Ricci. – e questo ha provocato un po’ di spaesamento tattico, soprattutto nel primo set. Negli altri due abbiamo preso confidenza e abbiamo giocato bene e alla pari, perdendo il terzo solo ai vantaggi, recuperando molti punti e avendo anche una palla per chiudere il set. Temevo si andasse a “fare una gita” e invece tutti i ragazzi hanno risposto benissimo”.

Qual è la sua analisi finale sul campionato? “È stata una stagione travagliata nella prima metà di campionato per via degli infortuni ma chi era “abile e arruolato” ha dato il 100 per 100 e si è superato. Il gruppo è rimasto compatto e ben presente a se stesso. Nel girone di ritorno, in alcune circostanze abbiamo avuto delle battute d’arresto per colpa nostra. Forse non sono riuscito a fornire sempre le motivazioni giuste. In tre o quattro occasioni abbiamo anche subito caratterialmente i match ma poi tutti: giocatori, staff tecnico e società abbiamo “tirato le fila” e sistemato le cose. Abbiamo avuto alti e bassi ma quando siamo stati “a posto”, abbiamo fatto bene. Detto questo, per come eravamo partiti, la stagione è stata positiva. Ci siamo salvati alla penultima giornata ed è stata una buona cosa. Mi chiedo se saremmo potuti arrivare più in alto in classifica, se non avessimo avuto i problemi che abbiamo avuto”.

Tabellino PromoPharma. Kiva 13, Frascio 8, Rondelli, Bernardi 7, Carigi 3, Rizzi (L1), Muccioli, Benvenuti 7, Ricci 5, Bacciocchi (L2), Volpinari, Paganelli 1. N.E. Marcovecchio. All. Marco Ricci.

Classifica finale. Begin Volley Collemarino 63, La Nef Osimo 58, Sabini Castelferretti 54, 4 Torri Ferrara 47, Paoloni Macerata 40, Loreto 37, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 33, Potenza Picena 31, PromoPharma 26, Querzoli Forlì 22, Novavetro San Severino Marche 20, Pietro Pezzi Ravenna 20, Lube Civitanova 17.

Nella foto: Marco Ricci durante un time-out.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino,12 maggio 2024