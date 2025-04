Volley Serie B: PromoPharma San Marino ospita San Mauro in un derby che sa di rivincita

La PromoPharma San Marino si prepara ad accogliere il Sab Group Rubicone in un derby ad alta intensità valido per la penultima giornata del campionato di Serie B maschile. Fischio d’inizio sabato 3 maggio alle 17.30 al Pala Casadei di Serravalle.

L’incontro ha un sapore speciale per più di un motivo: non solo per la storica rivalità tra le due squadre, ma anche per il ritorno a Serravalle di Stefano Mascetti, ex allenatore della nazionale e vecchia conoscenza del club sammarinese, oggi alla guida di San Mauro Pascoli, formazione in piena corsa per la promozione.

All’andata fu battaglia vera: la PromoPharma si impose al tie-break in trasferta, dopo una sfida combattutissima. E anche stavolta si prevede equilibrio e spettacolo. “I derby con il Rubicone sono sempre intensi – ha dichiarato il coach Marco Ricci – ma stavolta loro hanno molto più da perdere. Noi vogliamo chiudere bene la stagione e salire ancora in classifica, anche se alcuni ragazzi sono un po’ acciaccati”.

Classifica Serie B (29 aprile):

La Nef Re Salmone Osimo 62 Sab Group Rubicone 58 Novavolley Loreto 47 Sir Safety Umbria Academy Assisi 46 Sabini Castelferretti 45 Paoloni Macerata 45 PromoPharma 42

Arbitri: Luigi Argirò (1°) e Tecla Natasha Santoro (2°).

Serie D femminile: Titan Services chiude in casa contro Santarcangelo

Ultimo impegno stagionale anche per la Titan Services femminile, che affronterà l’Acerboli Santarcangelo mercoledì 7 maggio alle 20.30, sempre al Pala Casadei. La partita era inizialmente prevista per il 3 maggio ma è stata posticipata.

La squadra sammarinese punta a chiudere con una vittoria e superare il punteggio della scorsa stagione. “Siamo a quota 28 e vogliamo arrivare almeno a 31 – ha detto l’allenatore Stefano Sarti – anche se non avremo tutte le atlete disponibili. L’opposto Federica Tura sarà a riposo precauzionale in vista dei Giochi dei Piccoli Stati, ma recuperiamo le centrali. Ci teniamo a far dimenticare la brutta prestazione di Alfonsine”.

Classifica Serie D femm. (29 aprile):