Volo inaugurale British Airways collega Londra a Rimini: giornalisti britannici in tour tra cultura e sostenibilità

Un gruppo di sei giornalisti britannici è atterrato a Rimini giovedì 15 maggio con il primo volo diretto di British Airways dalla capitale britannica. La rotta, operativa tre volte a settimana fino al 27 settembre, collega Londra Heathrow con l’aeroporto di Rimini, rafforzando le connessioni tra Regno Unito e Emilia-Romagna.

L’accoglienza è stata affidata a rappresentanti istituzionali tra cui Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo, Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum, e Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna. Presenti anche vari sindaci della riviera romagnola, sottolineando l’importanza del collegamento per il territorio.

Il viaggio stampa, promosso da APT Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con i Comuni di Rimini e Ravenna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e la Repubblica di San Marino, durerà quattro giorni. Tra i partecipanti, giornalisti di rilievo tra cui una redattrice di British Airways High Life, un inviato di The Times, una rappresentante di Fabulous Magazine, una reporter di DW.com, un redattore di PM Media e un’inviata di The Observer.

Il tour si concentrerà sulla scoperta delle attrazioni della Romagna, tra cui le località balneari di Rimini e le atmosfere dell’entroterra, con un focus sulle iniziative di sostenibilità ambientale come il progetto Parco del Mare e la mobilità green. La visita toccherà anche Ravenna, con tappe ai principali monumenti UNESCO come la Basilica di San Vitale, Sant’Apollinare in Classe e il Mausoleo di Galla Placidia, oltre al Museo Byron, simbolo dell’amore per la cultura italiana da parte di poeti e scrittori britannici.

Nel corso del soggiorno, i giornalisti assaggeranno piatti tipici locali, tra cui la Piadina IGP, pesce di mare e vini DOC e DOCG, per scoprire i sapori autentici del territorio. La giornata di lunedì 19 sarà dedicata a una visita guidata alla Repubblica di San Marino, prima di ripartire per Londra.

Questo nuovo collegamento aereo rappresenta un’opportunità per promuovere l’area romagnola a livello internazionale, rafforzando i legami culturali e turistici tra Italia e Regno Unito.