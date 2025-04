Walter Veltroni porta a Riccione “Le emozioni che abbiamo vissuto”

La storia letta con il linguaggio delle emozioni: domani, mercoledì 23 aprile alle 21 alla Granturismo, Walter Veltroni porta la lettura scenica Le emozioni che abbiamo vissuto, un viaggio che ripercorre le vicende del nostro Paese e del mondo, narrate non solo tramite i fatti, ma soprattutto attraverso le sensazioni, i sentimenti e le passioni che le hanno segnate.

In vista del 25 aprile, la città si interroga con rinnovato interesse sui valori della libertà, della resistenza e della memoria, confermando la volontà di tenere vivo il dialogo con il passato per capire meglio il presente. Lo spettacolo di Walter Veltroni, autore e regista da sempre attento al racconto della nostra storia collettiva, si inserisce tra le iniziative che Riccione dedica all’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Dalla caduta del muro di Berlino alle grandi conquiste civili, dalla memoria della Resistenza fino ai momenti più significativi della politica e della cultura italiana, Veltroni costruisce una narrazione che unisce testimonianza personale e memoria collettiva, restituendo al pubblico non solo la cronaca degli eventi, ma il loro impatto emotivo e sociale. Un racconto teatrale presentato a Riccione in collaborazione con Riccione Teatro che si fa dialogo con il pubblico, per ricordare insieme i momenti che ci hanno cambiato e che hanno definito il nostro tempo, invitando alla riflessione su ciò che resta e su ciò che il futuro ci chiede.

L’ingresso allo spettacolo è a pagamento (biglietto posto unico: 20 euro); i biglietti sono disponibili su Liveticket.it, nei punti vendita Liveticket, presso la biglietteria del Palazzo del Turismo aperta oggi pomeriggio, martedì 22 aprile dalle 14 alle 18 e domani mercoledì 23 aprile dalle 19 a inizio spettacolo.

Comune di Riccione