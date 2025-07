Weekend ricco di eventi a Riccione: arte, sport, musica, benessere e divertimento per tutte le età

Un fine settimana vivace e inclusivo anima la Perla Verde dell’Adriatico, con un fitto calendario di eventi per ogni età e interesse.

Venerdì 11 luglio, dalle 20 alle 22, torna il “Summer Park Fest” al Luna Park di via Amerigo Vespucci: ingresso gratuito per bambini e ragazzi, con un giro omaggio su tutte le giostre, per un divertimento senza barriere.

Sabato 12 luglio alle 6:30, la sessione “Le Albe dello Yoga” nel suggestivo giardino di Villa Mussolini guiderà i partecipanti in un’esperienza di rigenerazione fisica e mentale. Alle 18:30, al Centro della Pesa, si inaugura la mostra fotografica “Ricordi di un’estate” di Monica Baldi, un viaggio poetico nei paesaggi marini della Riviera.

Fino al 15 luglio, Villa Franceschi ospita la mostra immersiva dedicata alla fiction Rai “Il Paradiso delle Signore”, mentre a Villa Mussolini continua la prestigiosa esposizione “Mare Magnum” con fotografie di celebri autori internazionali.

Domenica 13 luglio è la giornata della diciannovesima edizione delle “Vele Bianche”, che dal porto di Riccione offriranno un’esperienza di navigazione inclusiva per persone con disabilità, grazie alla Lega Navale Italiana.

La musica dal vivo non manca: giovedì 10 luglio, i Miscellanea Beat ai giardini Alba e l’Orchestra Cavalli in piazza Sacco e Vanzetti intrattengono il pubblico con sonorità originali. Nei giorni seguenti, mercatini artigianali, pittura en plein air lungo il lungomare, e sport con i campionati italiani di nuoto artistico Master Herbalife e il Trofeo italiano beach rugby.

Ogni sera, dal martedì alla domenica, si può partecipare alla camminata “Meditare camminando” al mattino presto in riva al mare, mentre domenica sera, al tramonto sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, è prevista una meditazione guidata per ritrovare equilibrio e benessere.

Un weekend dunque da vivere all’aria aperta, tra cultura, sport, musica e momenti di relax, nella cornice naturale unica di Riccione.