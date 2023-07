West Nile, al via le prime disinfestazioni dopo la rilevazione di un caso a Santarcangelo

Un volatile positivo ai controlli di routine della Regione. Trattamenti straordinari nelle aree interessate da grandi eventi

In seguito alla positività al West Nile virus di un volatile prelevato nel territorio di Santarcangelo, l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per i necessari interventi di disinfestazione, che saranno effettuati dalla società in house Anthea in base alle indicazioni di Ausl Romagna.

Nell’ambito dell’attività di sorveglianza veterinaria di routine prevista dal Piano di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, infatti, la Regione ha riscontrato la positività di un uccello al West Nile virus e ne ha dato comunicazione al Comune, che ha posto in essere le misure previste per i territori interessati.

Oltre a proseguire gli interventi di lotta antilarvale per limitare la diffusione della zanzara, intensificare le attività di controllo e sostegno ai trattamenti effettuati dai privati, il Comune sensibilizzerà ulteriormente i proprietari di equidi a vaccinare i rispettivi animali.

Le raccomandazioni della Regione, inoltre, invitano a effettuare interventi in aree all’aperto – non interessate dalla disinfestazione ordinaria – dove si preveda lo svolgimento di manifestazioni con 200 o più partecipanti: per questo, pur non essedo obbligatorio, l’Amministrazione comunale ha dato disposizione ad Anthea di intervenire precauzionalmente con un trattamento antizanzara nelle aree che ospiteranno eventi dell’entità prevista dalle direttive regionali, considerando che in ogni caso il livello di probabilità di diffusione del virus risulta attualmente basso/moderato.