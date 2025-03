Ztl Rimini nord: dal 25 aprile entra in vigore la regolamentazione della circolazione

Fino al 31 maggio attiva solo le domeniche e i festivi, mentre dal 1° giugno operativa 7 giorni su 7

Entrerà in vigore il 25 aprile la regolamentazione della circolazione nell’area turistica di Rimini nord, lungo il Parco del Mare tra Rivabella e Torre Pedrera.

Come già anticipato nei mesi scorsi, l’ordinanza pubblicata oggi prevede due fasi per l’introduzione della zona a traffico limitato: dal 25 aprile al 31 maggio la Ztl sarà valida solo le domeniche e i giorni festivi. A partire invece dal 1° giugno, con l’entrata nel vivo della stagione turistica estiva, e fino alla seconda domenica di settembre, la Ztl sarà attiva tutti i giorni, 7 su 7.

La regolamentazione della circolazione seguirà orari, aree di applicazione e modalità uguali a quella della passata stagione. L’unica eccezione riguarda il tratto compreso tra via Sante Polazzi e via Palotta a Viserba, dove la ztl scatterà direttamente a partire dal 1° giugno. Resta inoltre sospesa fino al 31 maggio la corsia preferenziale tra le vie Palotta e Sante Polazzi in direzione Ravenna, che sarà poi attiva fino al terzo lunedì di settembre.

Dallo scorso anno la Ztl del Parco del Mare nord è presidiata da un sistema video controllato di accessi: nel 2023 l’entrata in funzione del nuovo sistema è stata accompagnata da una lunga fase di pre-esercizio, avviata già dalla primavera, necessaria per verificare la funzionalità degli impianti e soprattutto per consentire ai cittadini e agli operatori commerciali e turistici della zona di completare le procedure per l’ottenimento dei permessi e prendere dimestichezza con il nuovo sistema.

Quella che si appresta a partire il prossimo 25 aprile sarà quindi la prima stagione di piena operatività del sistema, pensato per tutelare e valorizzare l’area turistica riqualificata di Rimini nord, garantendone comunque la piena accessibilità.

Comune di Rimini