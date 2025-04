8^ Edizione di Sport e Cultura Sport & Cultura vanno a braccetto alla scoperta della Rimini ROMANA

Si svolge domenica mattina la 8^ Edizione di Sport e Cultura l’evento che riesce a unire lo sport e l’attività all’aria aperta con l’approfondimento culturale della città di Rimini. Sport & Cultura vanno a braccetto per questa iniziativa che si svolge una volta al mese da Elen Souza. Si parte come sempre dalla spiaggia del Bagno Tiki 26 aperta solo per le attività sportiva, anche grazie l’installazione di un igloo che protegge nei giorni piovosi.

La partenza è prevista per le 9,00 e il ritorno per le 11,00 circa, due ore di attività sportiva guidata da Elen Souza personal trainer, e da Francesca Delbianco guida della Regione Emilia Romagna.

L’edizione di domenica attraverserà e visiterà la Rimini ROMANA, con un nuovo itinerario alla scoperta di chicche inedite sulla città di Rimini. Sai camminerà in un anello di 8 km circa e durante il percorso e attraverso le ciuffiette anche davanti ai monumenti mentre Elen terrà caldi i partecipanti con esercizi, la Guida racconterà la storia dei monumenti riminesi.

L’evento è adatto per tutte le età e per tutte le persone che svolgono attività fisica

Non dimenticate di portare con voi scarpe comode, ed un piccolo impermeabile perchè l’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

La partecipazione è ad iscrizione con un piccolo rimborso spese per il noleggio delle cuffie, e ci si può iscrivere a questo link o chiamando direttamente Elen Souza

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sport-cultura-viii-edizione-764455335487

Elen Souza 348/0981594

L’evento ha il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini, oltre a partner come ERBA VITA, RIVIERABANCA, CINEMA FULGOR, BAGNO TIKI 26.

In allegato alcune immagini dell’edizione di novembre (ph © Giorgio Salvatori)

………………………………………….

? Giorgio Salvatori Photographer