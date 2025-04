San Marino. Medaglia d’oro al merito sportivo a Luciano Zanotti, presidente della Federazione sammarinese tiro con l’arco

In una recente comunicazione il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) GianPrimo Giardi, ha annunciato il conferimento della medaglia d’oro al merito sportivo a Luciano Zanotti, presidente della Federazione sammarinese tiro con l’arco.

La decisione, presa dalla Commissione Premi del CONS il 27 novembre, segue le normative del regolamento emendato del CONS del 2018. Questo riconoscimento prestigioso viene assegnato a Zanotti per i suoi notevoli contributi allo sport del tiro con l’arco a San Marino e si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione degli sportivi sammarinesi che si sono distinti per i loro eccezionali risultati e per il loro impegno nel promuovere lo sport a livello nazionale e internazionale.

In una comunicazione personale, Giardi ha espresso le sue più sentite congratulazioni a Zanotti, sottolineando l’importanza del suo lavoro e l’impatto che ha avuto sul tiro con l’arco a San Marino. Ha inoltre esteso un invito a partecipare alla cerimonia ufficiale di premiazione, che avrà luogo durante gli “Sportinsieme Awards”, un evento di gala previsto per il 22 dicembre 2023 presso il Centro Congressi Kursaal a San Marino.

La risposta di Zanotti è stata caratterizzata da umiltà e gratitudine. Ha ringraziato il CONS e la comunità sportiva per il sostegno ricevuto nel corso degli anni, evidenziando come il successo nel tiro con l’arco sia frutto di un lavoro di squadra e della passione condivisa da molti nel corso di oltre 28 anni di carriera. Zanotti ha ricordato con orgoglio i successi internazionali raggiunti, tra cui la partecipazione alle Olimpiadi di Londra 2012 e i vari campionati in cui ha guidato la squadra sammarinese a raccogliere medaglie in diverse categorie, tra cui il Compound, l’Istintivo e lo Storico. Ha sottolineato il valore emotivo e simbolico di queste vittorie, descrivendo le medaglie come “inchiodate sul petto per sempre”, simboli di gioia, fatica e spirito di squadra.

Infine ha poi annunciato che, dopo la ricezione di questo prestigioso riconoscimento, si avvicina il termine della sua carriera manageriale nello sport, mantenendo però nel cuore i ricordi e i successi condivisi con la sua squadra.