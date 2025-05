A Rimini una Messa di ringraziamento per l’elezione di Papa Leone XIV

Oggi, venerdì 9 maggio alle ore 17.30, la Basilica Cattedrale di Rimini ospita una celebrazione solenne in occasione dell’elezione di Papa Leone XIV. La Messa sarà presieduta dal Vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, come segno di gioia e gratitudine da parte della diocesi per il nuovo Pontefice.

“Abbiamo accolto con gioia e profonda gratitudine l’elezione di Sua Santità Leone XIV al Soglio di Pietro – ha dichiarato il Vescovo –. Il nuovo Papa è per tutta la Chiesa un Pastore e per ciascuno di noi una guida sicura nel cammino di fede.”

Richiamando le parole del nuovo Pontefice nel suo primo saluto – «Pace a voi, la pace sia con voi» – mons. Anselmi ha sottolineato il valore universale del suo messaggio: “È un grido di pace che ci ricorda come il desiderio di Dio Padre sia la serenità, la gioia e il bene di tutti i suoi figli. ‘Tutti’ – termine più volte pronunciato dal Santo Padre – testimonia che la Sua cura abbraccia gli 8 miliardi di donne e uomini che oggi abitano il nostro mondo.”

La Diocesi di Rimini, con questa celebrazione, rinnova la propria vicinanza al nuovo Pontefice, esprimendo affetto, preghiera e piena disponibilità a camminare insieme nel segno della pace e della carità.