ACQUE DI BALNEAZIONE ECCELLENTI PER MISANO ADRIATICO

Misano Adriatico, 19 gennaio 2024 – Eccellente: è il giudizio della qualità delle acque di balneazione di Misano Adriatico in tutti quattro i punti di campionamento effettuati sul territorio comunale. È quanto emerge dalla delibera di giunta regionale che tira le somme sullo stato di salute delle acque della riviera emiliano-romagnola al termine della stagione balneare 2023.

Per la valutazione sono stati presi in esame i risultati delle analisi effettuate da ARPAE Emilia – Romagna e dalle aziende USL dei distretti interessati dal 2020 ad oggi.

Misano Adriatico ha ottenuto un giudizio eccellente in tutti quattro i punti in cui sono stati effettuati i rilievi: Rio Alberello, Rio Agina, Via Monti e Portoverde.

“È un risultato molto importante – sottolinea il sindaco Fabrizio Piccioni -, certificato anche dalla Bandiera Blu che Misano ottiene da 37 anni. Il lavoro fatto negli anni sul sistema fognario garantisce che non ci siano riversamenti in mare e consente a Misano di poter vantare una qualità delle acque eccellente in tutti i punti di campionamento. Un elemento, questo, determinante per i turisti, in particolare famiglie, che scelgono Misano come meta delle proprie vacanze. Un aspetto che dobbiamo preservare per continuare ad alimentare i livelli in crescita del nostro turismo”.

