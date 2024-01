Ieri sera un giovane ha perso la vita dopo che il suo veicolo, una Ford Fiesta, si è schiantato contro un albero per poi finire in un fosso lungo via Torino. L’incidente è accaduto intorno alle 22:30. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco di Cesena, non c’era più nulla da fare per salvare il giovane. La Polizia Locale è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari.