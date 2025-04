Al 24° Rally Bianco Azzurro sventola il Tricolore: vince ‘Dedo’

Alla ripresa delle ostilita?, domenica mattina, subito il miglior tempo, sul primo passaggio della “La Casa- Canepa”, pur a pari merito con ‘Dedo’, per Segantini che, complice una prova non troppo positiva per Simoncini, permetteva al pilota alla guida della Polo di risalire la classifica e di insediarsi al secondo posto, scavalcando anche Jader Vagnini che si ritrovava terzo mentre Simoncini scendeva al quarto posto provvisorio. Questo il primo, decisivo, “ribaltone” in classifica.

Vagnini cercava di forzare il ritmo e sulla sesta speciale, la “Corianino-Montegiardino 4”, ancora in condizioni di asciutto nonostante il cielo che iniziava a minacciare pioggia, riusciva a scavalcare nella generale Segantini e balzava momentaneamente sul secondo gradino del podio.

Sul finire di questa prova, e prima dello start dell’ultima tornata sulla “La Casa-Canepa”, il meteo decideva di aumentare le difficolta? e fare venire qualche pensiero in piu? agli equipaggi in gara, con la pioggia che iniziava a cadere in maniera consistente.

E sull’ultima speciale arrivava il secondo acuto di Segantini, ed un nuovo avvicendamento sul podio. Sul bagnato, infatti, staccava un tempo davvero notevole, distanziando il secondo classificato in speciale, Simone Brusori, di addirittura 15.1 secondi in poco piu? di 7 chilometri, Simoncini, terzo, di 16.3 secondi e Jader Vagnini, quarto tempo di prova, di 17.1 secondi. ‘Dedo’ si “regalava” l’ultimo brivido, girandosi in prova e rischiando di gettare alle ortiche una vittoria ormai in pugno, terminava la speciale undicesimo, a 31.3 secondi dal miglior tempo e conteneva i danni grazie al vantaggio accumulato nei precedenti tratti cronometrati.

Si arrivava cosi? al traguardo finale con ‘Dedo’-Daddoveri vincitori, Segantini-Innocenti secondi assoluti, a 12.2 secondi, mentre Jader Vagnini e Marco Baldazzi erano terzi, a 25 secondi dalla vetta, con l’esperto copilota che vinceva il Memorial Silvio Stefanelli, dedicato alla memoria dell’indimenticato codriver, scomparso qualche anno fa, e riservato al miglior navigatore sammarinese nella classifica assoluta.

Questo il commento di Alfredo ‘Dedo’ De Dominicis sul podio:

Una bella gara, sono subito andato molto forte fin dalle prime prove, riuscendo a posizionarmi

davanti a tutti. Ho rischiato nell’ultima di buttare la gara, quando mi sono girato, per fortuna

siamo ripartiti e, avendo scelto di non usare le gomme da bagnato in mattinata, abbiamo

amministrato il vantaggio acquisito

Tra le vetture storiche, nonche? decimi assoluti, chiudevano Marcello Colombini e Marco Selva, a bordo della fidata e performante BMW M3 E30, subito davanti ai primi classificati tra le Due Ruote Motrici, ed undicesimi assoluti, Alberto Mariotti e Maicol Lanci sulla Renault Clio Super 1600 del team Pr2 Sport.

Infine le parole di Andrea Righi, vicepresidente di Scuderia San Marino a fine gara: