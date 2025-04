San Marino. Coppa del Mondo di nuoto artistico: Verbena ottava nel solo libero

Dopo il podio sfiorato nel solo tecnico nella giornata di venerdì, Jasmine Verbena è tornata in vasca oggi nella seconda tappa di Coppa del Mondo di nuoto artisticoin Egitto per la gara del solo libero. Ottavo posto finale per la sincronette biancazzurra (194.5276 il punteggio) che si conferma nella top ten mondiale.

“L’esordio nel panorama internazionale, per questa stagione, non poteva essere migliore – le parole del direttore tecnico Simona Chiari -. Dalla tappa di Coppa del Mondo, che ha visto al via 29 Nazioni, torniamo a casa con il bronzo sfiorato nel programma tecnico di venerdì e l’ottavo posto conquistato nel programma libero di oggi. Risultati che confermano, oltre alla bravura e la maturità di questa atleta, anche l’inarrestabile crescita che riesce a fare anno dopo anno e gara dopo gara. Il prossimo impegno internazionale saranno i Giochi dei Piccoli Stati, che disputerà per la prima volta in carriera”.

Gli impegni in Egitto non sono ancora finiti per la Verbena che questa sera si tufferà ancora in acqua per una esibizione al galà di chiusura con una coreografia sulle note de “La Dolce Vita”.