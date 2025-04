Al via la stagione assembleare delle BCC dell’Emilia-Romagna: oltre 151mila soci coinvolti

Fabbretti, presidente Federazione BCC-ER: “La partecipazione è la vera forza della cooperazione. Ogni socio è protagonista. Questo modello continua a dimostrarsi attuale, inclusivo, capace di generare fiducia e senso di appartenenza”

(Bologna, 30 aprile 2025) – È iniziata la stagione assembleare 2025 per le nove Banche di Credito Cooperativo aderenti alla Federazione dell’Emilia-Romagna. Si tratta di un momento centrale nella vita del sistema BCC, in cui si rinnova e si rinsalda il legame tra le banche e le loro comunità di riferimento, dando voce a oltre 151mila soci – in crescita del +2,22% – chiamati a esercitare il proprio diritto di voto e a partecipare alla vita della cooperazione di credito secondo il principio fondante di “una testa, un voto”. Dalla Romagna al Ferrarese, passando per Bologna, Modena e Reggio Emilia, ogni BCC celebrerà la propria assemblea tra l’inizio e la fine di maggio: un fitto calendario che vedrà migliaia di persone riunirsi nei teatri, nei centri congressi e nei luoghi simbolici dei rispettivi territori.

“Le assemblee sono il cuore pulsante della vita cooperativa – dichiara Mauro Fabbretti, presidente della Federazione BCC Emilia-Romagna –. Sono il momento in cui si esprime in modo tangibile il valore della partecipazione democratica: ogni socio ha lo stesso peso decisionale, ha la possibilità e il diritto di partecipare attivamente alle decisioni fondanti delle BCC. È un modello che continua a dimostrarsi attuale, inclusivo, capace di generare fiducia e senso di appartenenza e non deve stupire l’affluenza che caratterizza questi momenti: la cooperazione di credito in Emilia-Romagna è una realtà dinamica e solida, radicata nei territori ma capace di innovare. I soci non sono semplici clienti: sono i veri protagonisti della nostra missione. Partecipare a un’assemblea non è un gesto formale, ma un atto di responsabilità, un modo per contribuire direttamente allo sviluppo del proprio territorio. Ecco perché riteniamo che la partecipazione democratica non sia solo un dovere, ma un’opportunità straordinaria di cittadinanza economica”.

La date delle assemblee sul territorio

Aprono il percorso, domani sabato 3 maggio le assemblee di RivieraBanca al Palacongressi di Rimini e de La BCC ravennate, forlivese e imolese al PalaCattani di Faenza. Il giorno successivo, domenica 4 maggio, RomagnaBanca terrà la propria assemblea a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli. Banca Centro Emilia ha convocato la propria assemblea straordinaria e ordinaria per sabato 10 maggio alle ore 10:00, in due sedi collegate in videoconferenza: la Sala Polivalente di Casumaro (FE), in via Garigliano 14, e l’Ente Fiera di Scandiano (RE), in Piazza Prampolini 1. Lo stesso giorno, Emil Banca riunirà i soci all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove si terrà anche un grande evento celebrativo per i 130 anni della cooperativa. Seguiranno le assemblee di BCC Sarsina domenica 11 maggio presso il Teatro Silvio Pellico, Banca Malatestiana domenica 18 maggio al Teatro Amintore Galli di Rimini e BCC Felsinea sabato 24 maggio al Centergross di Bentivoglio.

