ALTO RENO (BO). DUE GEORGIANI ARRESTATI DAI CARABINIERI PER FURTO

Alto Reno Terme (BO): I Carabinieri della Stazione di Alto Reno Terme hanno arrestato un 42enne e un 31enne, georgiani, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per furto aggravato. È successo nel pomeriggio del 30 novembre 2023, presso l’esercizio pubblico Tigotà, quando un Ispettore della Polizia Locale ha informato i Carabinieri della presenza di due soggetti che aveva visto parcheggiare un veicolo e aggirarsi con fare sospetto davanti al negozio di via Mazzini, specializzato nella vendita di prodotti cosmetici e prodotti per la pulizia della casa. All’arrivo dei Carabinieri, i due georgiani sono stati identificati e perquisiti. Le operazioni di ricerca sono terminate col ritrovamento di un borsone contenente diversi prodotti cosmetici. Alcuni di questi, del valore di circa 480 euro, erano stati asportati poco prima nel punto vendita di via Mazzini e per questo motivo sono stati restituiti dai Carabinieri al legittimo proprietario, mentre altre confezioni di bellezza sono state sequestrate perché di provenienza sospetta. Nei confronti del 42enne è scattata anche una denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in merito alla detenzione di un paio di coltelli da cucina e altri grimaldelli rinvenuti dai Carabinieri nell’auto che aveva in uso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due georgiani arrestati dai Carabinieri sono stati trattenuti in attesa di processo con giudizio direttissimo.