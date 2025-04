San Marino. Libera: disabilità, e’ ora di concretizzare

In occasione delle prossime celebrazioni delle Giornata Nazionale e Internazionale, dedicate alla promozione e tutela delle persone con disabilità, rispettivamente il 2 e 3 Dicembre, LIBERA intende portare all’attenzione pubblica alcune riflessioni. In occasione delle prossime celebrazioni delle Giornata Nazionale e Internazionale, dedicate alla promozione e tutela delle persone con disabilità, rispettivamente il 2 e 3 Dicembre, LIBERA intende portare all’attenzione pubblica alcune riflessioni.

Riteniamo quantomai necessario, se non urgente, giungere a risposte strutturali e adeguate nei confronti delle molte sollecitazioni per il miglioramento della qualità e per il rispetto della dignità di centinaia, se non migliaia, di persone con disabilità e i loro familiari.

Libera in questi anni ha stimolato, nel suo ruolo di opposizione, il Governo su diverse proposte sui temi dell’inclusione e sull’importanza di consentire la piena libertà di movimento anche ai disabili, coinvolgendo i bambini e le scuole.

Dalla regolamentazione della figura del cargiver, ai progetti di vita indipendente, dove si è predisposto un gruppo di lavoro dedicato che speriamo possa portare a concretizzare qualcosa, all’inserimento lavorativo, ai fondi per la disabilità e al supporto per le diverse associazioni di volontariato attive a supporto delle persone più svantaggiate fino alle denunce rispetto alla gestione dei servizi legati alla disabilità che devono rimanere un fiore all’occhiello per la nostra comunità.

Facciamo qualcosa di concreto.

Ricordiamo che è ancora fermo in prima lettura, in Consiglio, l’atteso Progetto di Legge “Inclusione lavorativa delle persone con disabilità” presentato da Libera. Discutiamola, confrontiamoci e portiamo a casa questo provvedimento.

A San Marino la legge in materia è ormai obsoleta risale al 1991 ed è ovvio e doveroso rinnovarla in tutte le sue fattispecie. In base a questa legge c’è l’obbligo per le imprese dell’assunzione di una persona con invalidità ogni 20 dipendenti e vengono garantiti incentivi contributivi, per il datore di lavoro, in base al grado di disabilità. Tale normativa però è quasi completamente disattesa.

Libera, come si ricordava, ha presentato un progetto di legge con l’obiettivo di ottemperare alla necessità, per le persone con disabilità, di essere inserite nel mondo del lavoro.

Vogliamo istituire un Fondo a sostegno delle persone svantaggiate che viene utilizzato, in primis, per finanziare sgravi e incentivi volti all’assunzione delle persone con disabilità e, in seconda battuta, a sostenere i percorsi di formazione in collaborazione con il Centro di formazione professionale.

Le aziende assumono o contribuiscono al fondo, con la solidarietà sociale.

La promozione dell’inclusione lavorativa non è solo un dovere sociale ma anche un diritto fondamentale, tutelato dalla Convenzione delle Nazioni Unite.

L’auspicio allora è che il Consiglio voti con celerità il progetto di legge.

Tutte le leggi e le iniziative, in questo senso, devono puntare a creare un ambiente in cui ogni persona abbia l’opportunità di contribuire alla società in modo significativo.

Libera