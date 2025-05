Artevento Cervia 2025 chiude da record: oltre 800.000 visitatori per il Festival Internazionale dell’Aquilone

Si è conclusa con un successo travolgente la 45ª edizione di Artevento Cervia, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo del mondo, che ha trasformato ancora una volta la spiaggia di Pinarella in un teatro a cielo aperto di colori, vento e cultura.

Oltre 800.000 presenze hanno animato i 15 giorni di festival, suddivisi in una preview pasquale e tre lunghi ponti primaverili. Una partecipazione straordinaria, frutto di una proposta che ha saputo intrecciare arte, spettacolo, impegno civile e multiculturalismo, mantenendo al centro l’aquilone come simbolo universale di libertà e pace.

Più di 250 artisti invitati ufficiali da 50 Paesi e oltre 2.000 aquilonisti spontanei hanno dato vita a uno spettacolo senza precedenti. Numerosi anche gli eventi sportivi, con oltre 300 esibizioni di volo acrobatico, tra cui quelle dei campioni internazionali Nils Guhl, Connor Doran, John Barresi, Sebastian Clarke e Carl Robertshaw. Applausi anche per le performance del Cirque du Soleil e per le delegazioni provenienti da Asia e Oceania, tra cui il team Maori, protagonista di un toccante omaggio ai caduti della Seconda Guerra Mondiale.

Il festival, dedicato quest’anno agli 80 anni dalla Liberazione, ha offerto anche spazi di riflessione con la proiezione del docu-film A Nord di Lampedusa, incentrato sul salvataggio di 47 migranti durante il tragico naufragio del 2013 a Lampedusa. A Vito Fiorino, protagonista del salvataggio, è stato conferito il Premio Speciale per Meriti di Volo 2025.

Ampio il programma culturale con spettacoli teatrali, concerti, incontri con autori e laboratori per tutte le età, arricchito dalla presenza di ospiti come Wu Ming 2, Marianne Mirage, ForlìMusica Orchestra e l’illustratrice americana Ruth Whiting. Per la prima volta sono stati coinvolti anche gruppi di anziani delle RSA locali, protagonisti emozionati nella costruzione dei propri aquiloni.

La 45ª edizione è stata anche un trionfo mediatico, con oltre 700 pubblicazioni su testate italiane e internazionali e la produzione di tre annulli postali speciali, tra cui quello dedicato a Kintaro, figura simbolo dell’immaginario giapponese, ispiratrice del manifesto 2025 firmato da Caterina Capelli.

Artevento, oggi promosso dall’Associazione Artevento Cervia Aquiloni dal Mondo APS, è riconosciuto come progetto culturale strategico a livello nazionale dal Ministero della Cultura e inserito nel programma “Tutela e salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa”.

Il festival dà appuntamento al suo spin-off autunnale One Sky One World, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025, e alla 46ª edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone, in programma dal 23 aprile al 3 maggio 2026.