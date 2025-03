Assegnata l’etichetta di “2 biciclette” alla città di Rimini dal “Cycle City Label del Tour de France”

Il programma degli eventi aspettando il Tour de France.

Mentre il countdown, posizionato in Piazza Cavour, ci ricorda che mancano 44 giorni all’arrivo della maggiore corsa a tappe maschile di ciclismo su strada professionistico – che si svolge lungo le strade francesi – Rimini riceve un importante riconoscimento nell’ambito della 4^ edizione del “Cycle City Label del Tour de France”: l’assegnazione dell’etichetta di “2 biciclette”, in quanto “città ospitante con una politica strutturata per promuovere il ciclismo”.

Si tratta dell’etichetta “Ville à Vélo du Tour de France – Analyse des candidatures – 2024” assegnata alle città ospitanti il Tour, impegnate nella promozione della mobilità ciclistica di tutti i tipi (ciclismo quotidiano, tempo libero e sport). Un riconoscimento che vede Rimini come una “città che attualmente sta attraversando un’importante riqualificazione urbana che punta a creare più spazi per le persone. Attraverso diversi progetti volti a limitare il traffico automobilistico in aree strategiche e di pregio, compresi tratti di strade in prossimità del suo bellissimo lungomare, la città sta lavorando per creare spazi urbani più vivibili. Questi nuovi spazi sono stati colti dalla città come un’opportunità per promuovere la mobilità attiva e l’uso della bicicletta tra residenti e visitatori.”

Dopo la valutazione del dossier di candidatura, sono stati 48 i punti complessivi assegnati alla città, che equivalgono all’etichetta di “2 biciclette” (2 bikes: host-city with a structured policy to promote cycling), concessa fra 24 comuni candidati, su una scala massima di “4 biciclette”. Premiati – come si legge nella comunicazione ufficiale del Label Ville à Vélo du Tour de France – diversi aspetti evidenziati, come:

-Recenti progetti di riqualificazione urbana che prevedono aree riservate al traffico automobilistico e spazi di qualità per la mobilità attiva.

-Mettere le cargo bike in prima linea nella mobilità ciclabile prestandole agli utenti, ospitando la Cargo Bike Revolution e partecipando a progetti europei legati alla logistica urbana.

-L’articolata rete Bicipolitana composta da 130 km di infrastrutture.

Il programma degli eventi aspettando il Tour de France

Gli appuntamenti “aspettando il Tour de France” entrano nel vivo alla fine del mese maggio. Si parte con la Biblioteca Gambalunga che, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche di genere del Comune di Rimini e con l’Istituto storico della Resistenza di Rimini, propone due tavole rotonde sul tema della bicicletta. La prima (giovedì 30 maggio, Biblioteca Gambalunga, Sala Cineteca, ore 17) sarà dedicata al tema della bicicletta in relazione all’emancipazione delle donne, la seconda prevede una conversazione, affidata a studiosi del tema, sulla visione della letteratura e del giornalismo italiano nei confronti della Grande Boucle (venerdì 31 maggio, sempre in sala Cineteca dalle 15.30).

Venerdì 31 maggio (ore 21) la cineteca di Rimini propone la proiezione di un film che racconta le imprese, le fatiche e i sacrifici dei gregari, figure spesso dimenticate del ciclismo: “Wonderful Losers” del Regista Arunas Matelis dà voce all’eroismo e all’umanità di questi atleti, che lottano per dare il personale contributo alla vittoria finale del loro capitano.

L’attesa entrerà nel vivo il 31 maggio, 1 e 2 giugno in occasione della Festa del Tour che vedrà Rimini protagonista della tappa di “Goodbike! Gente di Bici” presso la rotonda Lucio Battisti davanti a piazzale Fellini. Una grande festa per promuovere la cultura della bici in occasione dello storico passaggio del Tour de France in Italia con un palinsesto ricco di talk e attività per grandi e piccini curato insieme alla Federazione Ciclistica Italiana, che sarà presente con i propri istruttori federali. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e una food court di eccellenza.

30 – 31 maggio 2024

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga,Rimini, via Gambalunga 27 -Cineteca Palazzo Gambalunga

Aspettando il Tour de France – In bicicletta fra sport e cultura

Incontri in Cineteca, Tavole rotonde sul tema della bicicletta

– Giovedì 30 maggio – sala Cineteca – ore 17

L’emancipazione femminile in bicicletta con Eleonora Belloni (Università di Siena), La donna e la bicicletta Emilia Muratori (Sindaca di Vignola e Presidente dell’Unione Terre di Mezzo), Storia di un esperimento modera Oriana Maroni

Se oggi il rapporto fra il sesso femminile e la bicicletta è divenuto un fenomeno del tutto normale, per decenni, a partire dalla fine dell’Ottocento, l’opinione conservatrice ha ritenuto che una donna sulla sella di una bicicletta potesse costituire un attentato alla purezza. Non a caso l’opinione perbenista ritiene che l’andatura femminile possa costituire una via per il raggiungimento della emancipazione e dell’eguaglianza fra i sessi. Ciò che sconcerta il mondo mentale tradizionale è il fatto che la donna, da sempre accompagnata dall’uomo nei suoi spostamenti (a piedi, in carrozza, in treno), sulla bicicletta può andare sola. Si tratta dunque di un passo verso l’indipendenza e, proprio per questo la bicicletta viene eletta, a partire dall’inizio del Novecento, a simbolo dell’emancipazionismo femminile

-Venerdì 31 maggio – sala Cineteca – ore 15.30

Il Tour de France visto dall’Italia con Stefano Pivato (Università di Urbino), Giro e Tour una storia comparativa Daniele Marchesini (Università di Parma), I protagonisti italiani al Tour, i protagonisti francesi al Giro Sergio Giuntini (SISS), Inviati e letterati italiani al Tour de France Nicola Sbetti (Università di Bologna), Tra riconciliazione e rancore: i primi Tour de France in Italia dopo la Seconda guerra mondiale Alberto Molinari (SISS), Vincere il Tour: una questione di prestigio politico e sportivo modera Stefano Pivato

Alle 15 e 16 minuti di mercoledì 1° luglio 1903, a Montgeron, viene dato il via alla prima tappa del Tour de France. Lungo tutto l’arco del Novecento la corsa ha costituito il punto di riferimento del ciclismo internazionale: vincere al Tour ha costituito la definitiva consacrazione per la carriera di ogni ciclista. il giallo è nella storia del ciclismo colore più nobile e le motivazioni vanno ricercate certamente in fattori sportivi ma anche attraverso scenari e rituali simbolici che esulano dal puro fatto sportivo e che hanno contribuito ad enfatizzare nell’immaginario collettivo la «grande boucle». Per quanti si sono occupati della storia del Tour de France è divenuta d’obbligo la citazione nella quale Roland Barthes paragonava i ciclisti del Tour agli eroi omerici dell’Odissea perché la corsa a tappe francese «dispone di una vera e propria geografia omerica e come nell’Odissea è periplo di prove ed esplorazione totale dei limiti terrestri».

Ingresso e partecipazione liberi e gratuiti. Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704486 | www.bibliotecagambalunga.it

venerdì 31 maggio 2024

Rimini, Cineteca

Aspettando il Tour de France – proiezione del film Wonderful Losers: A Different World di Ar?nas Matelis (Lituania 2017, 71′)

Aspettando il Tour de France la cineteca di Rimini propone un film che racconta le imprese, le fatiche e i sacrifici dei gregari, figure spesso dimenticate del ciclismo. Il film “Wonderful Losers” del Regista Arunas Matelis dà voce all’eroismo e all’umanità di questi atleti, che lottano per dare il personale contributo alla vittoria finale del loro capitano. Un bellissimo film, frutto di una coproduzione internazionale, che è anche metafora della vita, dove il talento, l’impegno, il sacrificio, non sono messi al servizio del proprio successo, ma di quello della propria squadra.

Oltre ad aver vinto ben 11 Festival Internazionali, è stato anche candidato agli Oscar 2019 dalla Lituania quale miglior film straniero e miglior documentario.

Stefilm ha collaborato per anni direttamente con gli organizzatori del Giro d’Italia per realizzare quest’opera, che ha anche avuto il sostegno del CONI e Federciclismo.

Un’opera emozionante ed appassionante che trasmette un messaggio molto positivo per il mondo del ciclismo professionista. Ore 21. Ingresso libero.

31 maggio, 1 e 2 giugno 2024

Rimini, rotonda Lucio Battisti davanti a piazzale Fellini

Festa del Tour de France

Goodbike! Gente di Bici

Dal 31 maggio al 2 giugno Rimini si colora di giallo per festeggiare l’attesa della storica tappa di arrivo del Tour de France e lo fa con una vera a propria Festa del Tour dove la bicicletta sarà la protagonista assoluta, con aree dove grandi e piccini potranno montare in sella, assistere a talk sull’educazione stradale, scoprire nuovi sport legati alle due ruote e godere delle esibizioni dei professionisti del settore e poi ancora musica, food e tanto altro. Per tre giorni l’evento itinerante Good Bike! Gente di Bici farà tappa nella rotonda Lucio Battisti davanti a piazzale Fellini con il suo ricco programma ad ingresso gratuito per tenere alta l’attesa, celebrare il Tour de France e la sua prima volta in Italia e per promuovere la cultura del mondo della bicicletta. Un palinsesto ricco di talk e attività per grandi e piccoli curato insieme alla Federazione Ciclistica Italiana, che sarà presente con i propri istruttori federali. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e una food court di eccellenza. Sabato 1° giugno è prevista una Pedalata dal Bagno 72, zona di arrivo di tappa, per poi rientrare al tramonto alla Rotonda Battisti.

Comune di Rimini