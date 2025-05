Bellaria Igea Marina. Ancora un decesso in mare: turista 70enne soccorso invano in seguito ad un malore

Un 70enne ha perso la vita questa mattina mentre si trovava in mare a Bellaria Igea Marina. La tragedia si è verificata intorno alle 10:00, quando l’uomo, in vacanza con la moglie e un gruppo organizzato di Bitonto, si era recato sulla spiaggia vicino allo stabilimento balneare Bagno 35 per fare una nuotata.

Pochi istanti dopo essere entrato in acqua, l’uomo ha avvertito un malore. L’allerta è scattata immediatamente e il bagnino è prontamente intervenuto, riuscendo a portarlo a riva. Nel frattempo, i soccorsi sono arrivati rapidamente con un’ambulanza del 118 e un’auto medica attrezzata con rianimatore.

Nonostante i tentativi di rianimazione, che sono durati circa mezz’ora, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i paramedici hanno dovuto dichiararne il decesso. La Capitaneria di Porto di Bellaria Igea Marina è intervenuta per eseguire i rilievi del caso.