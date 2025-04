Bellaria Igea Marina, domani si riunisce il Consiglio Comunale: 15 i punti all’ordine del giorno

È convocato per domani, martedì 15 aprile, il Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina, che si riunirà in prima convocazione alle ore 18:30. Qualora non si raggiunga il numero legale, la seconda convocazione è fissata per le ore 19:15 dello stesso giorno.

La seduta, come di consueto, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.

All’ordine del giorno sono previsti 15 punti, tra cui spiccano tematiche di bilancio, gestione dei rifiuti, regolamenti comunali e questioni relative al territorio e al decoro urbano.

Tra gli argomenti principali:

Comunicazioni del Presidente

Approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2024

Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027

Approvazione delle nuove tariffe TARI 2025

Modifica al regolamento dell’imposta di soggiorno

Acquisizione definitiva del Centro Congressi comunale

Convenzione per l’adeguamento del chiosco Bar Giada secondo il Piano dell’Arenile

Inoltre, verranno discusse mozioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali, tra cui:

Sicurezza della Strada Provinciale 13 Bis “Prolungamento Uso”

Promozione della partecipazione al voto nei referendum dell’8-9 giugno 2025

Cura e manutenzione dei parchi Panzini e Kas8

Sostituzione del cartello stradale all’ingresso della città

Ripristino del decoro urbano in via San Vincenzo Ferrari

I cittadini interessati possono seguire i lavori in streaming o consultare l’ordine del giorno completo sul portale comunale.