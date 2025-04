Serravalle lancia la sfida delle “caratelle”: in arrivo una gara-spettacolo tra divertimento e tradizione

Motori spenti, ma adrenalina al massimo in quella che, comunque, è solo una idea da concretizzare. A Serravalle, come si deduce sfogliando la bacheca Facebook della locale Giunta di Castello, si lavora a pieno ritmo per organizzare una gara-spettacolo di “caratelle”, i celebri carretti a spinta amati da grandi e piccini che negli anni hanno conquistato le discese di tanti borghi italiani e sammarinesi.

A lanciare l’iniziativa è la Giunta di Castello di Serravalle, che ha annunciato l’evento con un post sui propri canali ufficiali, accendendo subito la curiosità e l’entusiasmo tra i residenti e gli appassionati. L’idea è quella di dare vita a una giornata di sport, spettacolo e allegria, aperta a partecipanti di tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare lo spirito di comunità e riscoprire le tradizioni locali.

Ancora in fase di definizione i dettagli su data, percorso e modalità di iscrizione, ma intanto è già possibile chiedere informazioni o manifestare il proprio interesse contattando direttamente gli organizzatori al numero 335 7345340.

L’evento si preannuncia come una festa all’aperto, con discese mozzafiato tra curve e rettilinei affrontati rigorosamente senza motore, ma con tanta voglia di divertirsi in sicurezza. Spazio anche alla creatività, perché come da tradizione ogni caratella può essere personalizzata e decorata: non solo velocità, ma anche stile e originalità saranno premiati.

Serravalle punta così a creare un momento di aggregazione per famiglie, giovani e appassionati, in un contesto che unisce divertimento, tradizione e competizione sana. Un modo semplice ma efficace per animare il Castello, coinvolgere il territorio e magari avviare una nuova tradizione tutta sammarinese.