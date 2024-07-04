BOLOGNA AL CENTRO DI UNA MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA, COORDINATA DALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, NELL’AMBITO DI UN’ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI, INDAGATI PER ASSOCIAZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E SFRUTTAMENTO E FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE.
LE INDAGINI SONO STATE AVVIATE TRE ANNI FA DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA BOLOGNA CENTRO, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI OPERANTI NEL CAPOLUOGO FELSINEO E QUASI TUTTI INCENSURATI.
DURANTE L’OPERAZIONE SCATTATA QUESTA NOTTE, I CARABINIERI HANNO ESEGUITO ANCHE MISURE PATRIMONIALI REALI, NELLO SPECIFICO DECRETI DI SEQUESTRO PREVENTIVO DI SETTE AUTOVEICOLI, QUATTRO IMMOBILI E UNDICI RAPPORTI FINANZIARI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 2.000.000 DI EURO, RITENUTO PROVENTO DELL’ATTIVITÀ DI SPACCIO.
PUNTO DI CONTATTO: COMANDANTE INTERINALE COMPAGNIA CARABINIERI BOLOGNA CENTRO, TENENTE GUIDO ROSATI.
ALL. FOTO OPERAZIONE CC BOLOGNA.