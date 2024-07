BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 25 luglio 2024

Oggi in edicola, 25 luglio 2024

Nuovo stadio Romeo Neri, in agosto l’ok definitivo

Pochi giorni ancora e arriverà l’ok definitivo al progetto per il nuovo stadio di Rimini ‘Romeo Neri’. La conferenza dei servizi di riunirà il 29 luglio. Le sue valutazioni si baseranno sui pareri della commissione tecnica sulla pubblica utilità dell’impianto, dell’Asl, della Soprintendenza e dei Vigili del fuoco. Poi toccherà a sindaco e assessori decidere. Lo faranno il 2 agosto o il 6 agosto (Corriere).

Manuela Bianchi non riconobbe subito la suocera morta

Così almeno ha raccontato ieri all’Estate in diretta su Rai 1. “Quel giorno ero in preda al panico. Non ho riconosciuto subito mia suocera perché a me interessava solo che arrivassero i soccorsi, non tanto per chi”, ha spiegato ai cronisti. Rispetto ai rapporti con la suocera, Manuela Bianchi racconta che da 5 mesi non le parlava. “Avevo detto a Giuliano che se c’era una possibilità per noi di rinascere come famiglia era allontanarci da chi instillava cose negative su di me ed in quel momento venivano solo da mia suocera e i miei cognati”. Gli inquirenti stanno intanto valutando anche gli orari del ritrovamento del cadavere della signora Pierina Paganelli. Sarebbe avvenuto alle 8,06, mentre la chiamata al 112 sarebbe partita undici minuti dopo, alle 8,17 (ilCarlino).

Promozione alberghiera: “ad agosto + 6% rispetto al 2023”

“Se a luglio possiamo parlare di un 2-3% in più rispetto al 2023, ad agosto la situazione cambia e anche di molto”, annuncia Antonio Carasso. “l’agenda prenotazioni di agosto negli hotel 3 e 4 stelle di Rimini è del 6% più carica di quella dello scorso anno. “Con le strutture 3 stelle a far meglio delle 4, che comunque sono solite riempirsi sotto data”, spiega. Per settembre, “le prenotazioni stanno andando davvero bene e segnano un +4% sul 2023” (Corriere).

Il clima cambia, e si vede

Il caldo record e gli eventi meteorologici estremi sono diventati la nuova “normalità”, anche in Romagna. Il Rapporto Spiagge 2024 di Legambiente lo conferma sottolineando la particolare sofferenza a cui sono sottoposte le zone costiere. Ma c’è una nota positiva: il report mette Rimini tra i modelli da seguire per l’impegno sul tema (ilPonte).

Elezioni regionali: “Due candidati di qualità”

Il Corriere Romagna ha intervistato sul tema Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienze politiche dell’Università di Bologna, editorialista per Il Sole 24 Ore, Repubblica e Unità. “Nel 2020, la candidata leghista Lucia Borgonzoni beneficiava del traino del partito di Salvini, che in quegli anni era all’apice, ma non era una figura particolarmente brillante. Questa sfida è più significativa e concreta, con due candidati che conoscono molto bene la posta in gioco”, spiega il professore parlando di Elena Ugolini, centrodestra, e Michele De Pascale, centrosinistra (Corriere).

Toto consiglieri

Le conferme ufficiali ancora non arrivano. Da nessun partito. Per il Pd si parla di Alice Parma, ex sindaca di Santarcangelo, ed Emma Petitti, presidente uscente del consiglio regionale. Forza Italia punta su Davide Frisoni e lascia il dubbio su Renata Tosi. Per la Lega circola il nome di Elena Raffaelli. Per il Movimento 5Stelle, spiega il senatore Marco Croatti, “ci sarà un momento di autocandidature e una fase di scelta tra i nostri iscritti”. Per Fdi circola i nomi di Nicola Marcello e Gioenzo Renzi. Sulla candidatura di Elena Ugolini, Marcello spiega: “È il nome più accreditato al momento, ma per ora nessuna sicurezza” (Corriere).

Morire in solitudine

Sul settimanale ilPonte si ragiona sulle storie di Giuseppina Ricci, 88enne riminese, e Leonardo Polito, 58enne senza fissa dimora di origini pugliesi. Sono morti soli. Lei nel suo appartamento, è stata trovata dopo settimane, forse anche due mesi. Lui tra i tavolini di un bar di piazza Cavour, trovato qualche mattina fa, deceduto per cause naturali. “Le storie di Giuseppina e Leonardo ci aiutino a non mandare in vacanza l’empatia e la compassione, nemmeno d’estate e con il caldo afoso, quando Rimini (e la Riviera da Bellaria a Cattolica) diventa la capitale italiana delle vacanze. Non lo meritano loro, e nemmeno la nostra umanità” (ilPonte).

Oggi a Rimini

Dalle 17,30 in piazza Cavour il mercatino ‘Ricordi in soffitta’

Alle 18,30 al bagno 26 incontro sull’importanza dell’attività sportiva all’aria aperta

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Buena Vista Social Club’ di Wim Wenders, introduce Gian Luca Farinelli

Alle 21 in viale Gramsci a Riccione The Heartbreak Hotel live

Alle 21,30 al castello di Coriano lo spettacolo ‘Vernice fresca’ di e con Duilio Pizzocchi

Alle 21,30 a Portoverde live Luciferos rock acoustic trio

Alle 21 in piazzale Roosevelt a Cattolica Roberto Torri Quartet in ‘Brazil on my mind’ (Jazzfeeling)

Alle 21,30 in via Gelsi a Cattolica il Magico Circo Sull’Acqua

Dalle 20 a Torriana enogastronomia con ‘La collina dei piaceri’

Alle 21 al Met di Santarcangelo serata dedicata a Billie Holiday con Elena Faggi Quartet