Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 28 giugno 2024

Oggi in edicola, 28 giugno 2024

Concessioni, proroghe legittime per il giudice di pace

“Fino e non oltre il 31 dicembre 2025, in caso di ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedure entro il 31 dicembre 2024, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima. Le concessioni continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”. E’ scritto nell’ordinanza emessa ieri dal giudice di pace Stefano Santini a seguito del ricorso ’Balneari Rimini’ contro il Comune, presentato da 24 gestori di bar e ristoranti per chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero stati provocati dall’amministrazione prorogando la scadenza delle concessioni, con delibera di giunta del 22 dicembre scorso, sino a fine 2024. Rifacendosi ai decreti milleproroghe e Draghi, il giudice vieta di procedere con le aste prima dello stabilirsi di regole certe (ilCarlino).

Mucillagine, “la situazione non è allarmante”

“Abbiamo rilevato degli aggregati di origine fitoplanctonica lungo tutto il tratto di costa tra Goro e Cattolica ad un miglio e mezzo fino a 10 km al largo. Ma vorrei assicurare che la situazione non è allarmante”. Sono le parole di Cristina Mazziotti, responsabile della struttura tematica oceanografica Daphne di Arpae, al Corriere Romagna. Il mare, “dai rilievi che abbiamo effettuato con la nostra imbarcazione, risulta in buona salute, con una buona ossigenazione anche sul fondo e con valori di clorofilla non alti” (Corriere).

Delitto Paganelli, tracce ai raggi x

Alle 12 in tribunale a Rimini verrà conferito al professor Emiliano Giardina, esperto di genetica medica all’università Tor Vergata di Roma, l’incarico di eseguire i test di analisi delle tracce trovate sulla scena del crimine e di comparazione con il dna di Louis Dassilva. Sono due le risposte attese: quella sull’eventuale attribuzione di paternità delle tracce biologiche e la definizione delle tempistiche e delle modalità di deposito delle tracce biologiche sul corpo di Pierina stessa o sugli oggetti che saranno analizzati (ilCarlino, Corriere).

Ex colonia Enel, ok alla variante

L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato nella tarda mattinata di oggi la variante cartografica al Piano territoriale paesistico regionale relativa all’ex colonia Enel di Marebello. ora l’Amministrazione può proseguire nel percorso già ipotizzato e che prevede di avviare la procedura di esproprio dell’immobile in autunno subito dopo l’approvazione del piano dell’arenile e dunque partire con l’intervento di riqualificazione nel 2025 (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Rimini calcio, stemma contestato

La società sportiva ha cambiato logo. Via l’arco d’Augusto e il ponte di Tiberio, entrano in campo le iniziali di Sigismondo e Isotta Malatesta al centro. La nuova immagine, che ai tifosi non è piaciuta per niente, si accompagna con lo slogan ‘Guerrieri per amore’. I tifosi della curva est hanno subito inscenato una protesta con corteo, fumogeni e striscione. “Chi ha confidenza con la piazza a Rimini sa che il simbolo della squadra, che rappresenta la città, è parecchio amato, molti se lo portano quotidianamente impresso sulla maglia o sulla pelle. Per cambiarlo, cosa delicata, di cui peraltro non è che se ne senta la necessità, non serve un video da ‘templari’, ma piuttosto un paio di cose attuali: guadagnarsi la fiducia col lavoro nel tempo e soprattutto proporre un cambiamento esteticamente migliorativo” (ilCarlino, Corriere).

Scm acquisisce Tecno Logica

Il gruppo riminese ha preso il controllo del capitale sociale dell’azienda trevigiana, tra i maggiori produttori di impianti ad altissima produttività e flessibilità per processi industriali, con oltre 200 sedi in Europa, Medio Oriente, Messico e Usa e un fatturato di oltre 30 milioni di euro (ilCarlino, Corriere).

Santarcangelo, Tiziano Corbelli è il presidente del consiglio

Ieri la prima convocazione dopo le elezioni, Gabriele Stanchini è il vice. In seguito alla nomina degli assessori Michela Mussoni e Luca Paganelli del Pd, sono subentrati Yousra Alaija e Barbara Padovan (Corriere).

Montefiore, il primo scontro in consiglio è sull’orario

In occasione della prima convocazione, le tre sedie dei consiglieri di minoranza sono rimaste vuote. Il fatto è stato criticato duramente del vicesindaco, Francesco Taini. “La decisione di non partecipare al consiglio comunale è stata dettata dalla necessità di non poter saltare un impegno inderogabile. Tra l’altro sono rimasta senza parole quando ho visto la convocazione del consiglio alle 17.30. Se fosse stato alle 21, non avrei avuto alcun problema a partecipare”, spiega l’ex sindaca e ora consigliera Vallì Cipriani (Corriere).

San Marino verso il governo

Dopo una giornata densa di incontri, è stata presentata ieri alla reggenza la proposta della coalizione vincente. Per la Dc si parla di Luca Beccari agli Esteri e Marco Gatti alle Finanze, con maggiore certezza. In lizza anche Mariella Mularoni che dalla Sanità passerebbe alla Cultura, Teodoro Lonfernini alla Sanità, Massimo Andrea Ugolini e Stefano Canti alla Giustizia. Per il Psd, conferma di Federico Pedini Amati al Turismo, Andrea Belluzzi agli Interni. A Libera dovrebbe andare Territorio, sfilato ad Ar, e Alessandro Bevitori al Lavoro. Ad Ar la segreteria Industria, Telecomunicazioni e Sport. Ma nelle due settimane di tempo disponibili per la presentazione ufficiale, qualcosa potrebbe cambiare (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Caso Pierina, dubbi sulle tracce | Lo stemma della discordia

CorriereRomagna: Tour da tutto esaurito | Ex Molo 22, arriva Da Lucio

IlPonte: Più tasse, meno spese | La febbre gialla

Oggi a Rimini

Alle 18 alla Chesa de vein presentazione del libro di Salvatore Merlo e Antonello Caporale ‘Destra, sinistra e viceversa’

Alle 21 in piazza San Martino a Riccione concerto del coro lirico Perla Verde con la Banda di Mondaino

Alle 21 in piazza della Repubblica a Misano conferenza di Enzo Bianchi sulla parola ‘Compassione’ (rassegna filosofica)

Alle 21 in piazza Primo Maggio a Cattolica ‘Raccontami una storia’ con Carlo Lucarelli, Elisa ‘Truecrime’ De Marco, Marco Maisano e Antonio Iovane (Mystfest)

Alla l’ex Fornace di Bellaria, da oggi a domenica, V^ edizione dell’Humus Festival