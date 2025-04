Campionato: Al via la post-season con due gare del Turno Preliminare

Archiviata pochi giorni fa la stagione regolare di Campionato Sammarinese, domani si alza il sipario sulla post-season con i due incontri del Turno Preliminare.

Saranno subito sfide da dentro-fuori quelle di domani sera in programma alle 20:45. All’Ezio Conti di Dogana si daranno battaglia Fiorentino e Juvenes-Dogana. Sarà senza dubbio una sfida speciale per Fabrizio Costantini – attuale tecnico del Fiorentino ed ex allenatore del club di Dogana. Inoltre, sulla panchina della Juvenes-Dogana, Costantini ritroverà Achille Fabbri, suo collaboratore tecnico nell’esperienza alla guida della Nazionale di San Marino.

In caso di parità al termine dei novanta minuti non sono previsti tempi supplementari (né rigori) ma si qualifica al tabellone dei playoff la squadra meglio posizionata in stagione regolare. Il Fiorentino (8° in regular season) avrà così a disposizione due risultati su tre; di conseguenza la Juvenes-Dogana (11°) dovrà necessariamente vincere.

Due i precedenti stagionali, con le sfide finite entrambe in pareggio (entrambi a reti bianche). Non sarà della partita il difensore del Fiorentino Luca Bottoni (squalificato).

Curiosità: il Fiorentino affronta la Juvenes-Dogana con il terzo allenatore diverso in stagione (il 30 agosto 2024 fu Acori, il 18 gennaio 2025 Tarini e domani sera ci sarà Costantini).

Come il Fiorentino, anche il Murata avrà a disposizione due risultati su tre per continuare il suo percorso nella post-season. I Bianconeri di Camillini domani se la vedranno con il Faetano di Ricchiuti: i Gialloblu, che hanno chiuso la regular al decimo posto, devono solo vincere per accedere ai Quarti. I precedenti stagionali sorridono inoltre al Faetano: vittoria nel girone di andata (1-0, Brisigotti) e pareggio nel recente incontro del 18/4 (2-2, reti gialloblù di Tolomeo e ancora Brisigotti). Si gioca a Montecchio alle ore 20:45.

In caso poi di passaggio del turno, la squadra peggior classificata affronterà ai Quarti dei playoff La Fiorita mentre quella con il piazzamento migliore se la vedrà con il Tre Fiori (gare di andata in programma domenica 4 maggio, ritorno mercoledì 7 maggio).

Questo il programma del Turno Preliminare di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, Turno Preliminare SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Fiorentino Juvenes-Dogana 30/04 Albani (Cristiano, Cordani) – N. Villa 20:45 Dogana Murata Faetano 30/04 Ucini (Ercolani, Gallo) – Vandi 20:45 Montecchio

Clicca qui per la classifica aggiornata.



FSGC | Ufficio Stampa