Capriolo si perde tra case alle porte di Bologna, salvato

Storia a lieto fine per un capriolo che si era perso tra le case di un centro abitato alle porte di Bologna: l’esemplare è stato recuperato e riportato nel suo habitat naturale dagli agenti della Polizia Locale della Città metropolitana.

Il fatto risale ai giorni scorsi, quando i Vigili sono stati avvertiti della presenza di un capriolo all’interno della recinzione di una abitazione, in zona collinare al confine tra i comuni di Bologna e Pianoro.

L’animale era intrappolato da alcuni giorni.

Per recuperarlo e portarlo in salvo è stata piazzata una rete in un’area ricca di vegetazione: a maglie larghe, è stata progettata proprio per non ferire l’animale e fermarlo in modo sicuro. Una volta catturato il capriolo è stato poi liberato in area boschiva sulle colline bolognesi.

Ansa