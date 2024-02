Carabinieri di Cesenatico, controlli del fine settimana: quattro patenti ritirate per abuso di alcol e possesso di stupefacenti

ALL’ESITO DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO SVOLTO DECORSO FINE SETTIMANA, FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI IN GENERE, DISPOSTO DA QUESTA COMPAGNIA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA ED EFFETTUATO ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI PIÙ PATTUGLIE STAZIONI DIPENDENTI E N.O.RM., SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI RISULTATI:

2 (DUE) DEFERIMENTI IN S.L. EX ART. 186 C. 2° LETT. “B” DEL D.LGS. 285/1992 “GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA” NEI CONFRONTI DI:

-UN 46ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO QUESTA VIA C. ABBA, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO, È STATO RISCONTRATO AVERE UN TASSO ALCOLEMICO DI 1,43 (UNOVRGQUARANTATRE) G./L.. PATENTE DI GUIDA RITIRATA. VEICOLO, NON DI PROPRIETÀ AFFIDATO A PERSONA DI FIDUCIA PRONTAMENTE REPERIBILE;

-UN 28ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO QUESTO VIALE CARDUCCI, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO, È STATO RISCONTRATO AVERE UN TASSO ALCOLEMICO DI 1,12 (UNOVRGDODICI) G./L.. PATENTE DI GUIDA RITIRATA. VEICOLO AFFIDATO A PERSONA DI FIDUCIA FATTA SOPRAGGIUNGERE.

2 (DUE) DEFERIMENTI IN S.L. EX ART. 10 BIS DEL D.LGS. 286/1998 PER “INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO” NEI CONFRONTI DI:

-UN 39ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI RONCOFREDDO IN QUELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII, È RISULTATO IRREGOLARE SUL T.N. E, PERTANTO, MUNITO DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLI’-CESENA AL FINE DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N.;

-UN 35ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) IN QUELLA VIA PIETA’, È RISULTATO IRREGOLARE SUL T.N. E, PERTANTO, MUNITO DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLÌ-CESENA AL FINE DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N..

1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. EX ART. 14 COMMA 5TER DEL D.LGS. 286/1998 PER “VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE” NEI CONFRONTI DI UN 45ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI CESENATICO (FC) IN SAN MAURO PASCOLI (FC) AL VIALE MARINA, DICHIARATOSI SPROVVISTO DI VALIDO DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE È STATO SOTTOPOSTO A RILIEVI FOTO-DATTILOSCOPICI, A SEGUITO DEI QUALI È RISULTATO IRREGOLARE SUL T.N. E GIÀ COLPITO DA DECRETO DI ESPULSIONE EMESSO DAL PREFETTO DI PRATO, NOTIFICATO IN DATA 24.09.2021. ALL’ESITO DEGLI ACCERTAMENTI, L’UOMO È STATO MUNITO DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLÌ-CESENA AL FINE DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N..

2 (DUE) VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 75 D.P.R. 309/90 NEI CONFRONTI DI:

-UN 46ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, A BORDO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA STAVA PERCORRENDO QUESTA VIA DELLE QUERCE, E’ STATO TROVATO IN POSSESSO DI GR. 1 (UNO) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “COCAINA”. PATENTE DI GUIDA RITIRATA;

-UN 16ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, A BORDO DEL PROPRIO CICLOMOTORE, STAVA PERCORRENDO QUESTA VIA BALITRONA, E’ STATO TROVATO IN POSSESSO DI GR. 5 (CINQUE) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”. PATENTE DI GUIDA RITIRATA.

4 (QUATTRO) PATENTI DI GUIDA RITIRATE;

10 (DIECI) INFRAZIONI AL C.D.S. CONTESTATE;

7 (SETTE) PERQUISIZIONI/ISPEZIONI PERSONALI E/O VEICOLARI EFFETTUATE;

111 (CENTOUNDICI) PERSONE CONTROLLATE;

2 (DUE) ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI.

