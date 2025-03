Casal Borsetti (RA), Pia Tuccitto in concerto con il nuovo singolo e un live imperdibile

Pia Tuccitto, la cantautrice rock che ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e le sue emozionanti ballate, sarà in concerto a Casal Borsetti (RA), presso il San Marino Café, sabato 29 marzo 2025, con inizio alle 21:30. Questo evento rappresenta una tappa fondamentale del suo tour, che segue il successo dei suoi singoli più recenti, “Cento e 1000 lacrime” e “Ora puoi volare”, entrambi anticipatori del suo nuovo album in arrivo.

Un nuovo capitolo musicale: “Ora puoi volare”

Pia Tuccitto ha recentemente pubblicato il suo singolo “Ora puoi volare”, una canzone che esplora il tema dell’evoluzione interiore attraverso il potere del perdono. Nelle parole della cantautrice: “Se una persona riesce con coraggio a prendere in mano la chiave del perdono, fa volare la sua anima.” La canzone è un inno alla libertà interiore, alla capacità di lasciare andare il passato per abbracciare un futuro di serenità. Il videoclip del brano, realizzato da Fabio Fiandrini, è stato girato tra i suggestivi scogli della costa orientale siciliana, a cavallo tra Avola e Siracusa, ed è disponibile sul canale YouTube di Pia Tuccitto.

Una carriera ricca di successi e collaborazioni illustri

Con tre album all’attivo – “Un segreto che”, “Urlo” e “Romantica io” – e una serie di brani che hanno ottenuto il favore del pubblico e di grandi artisti come Patty Pravo, Irene Grandi e Vasco Rossi, Pia Tuccitto è una delle voci più autentiche del panorama rock italiano. Ha inoltre scritto e prodotto tutti i brani del prossimo doppio album, che uscirà nel corso dell’anno, continuando la sua collaborazione con Frank Nemola, produttore che ha lavorato anche ai suoi precedenti progetti.

Pia Tuccitto ha avuto un percorso musicale prestigioso, iniziando la sua carriera nel 1993 nel team di Vasco Rossi, con cui ha condiviso palcoscenici importanti come l’Heineken Jammin’ Festival e Rock’Revolution, oltre a essere stata supporter nei suoi tour per ben otto anni. Negli ultimi anni, oltre alla musica, Pia ha dato vita anche a progetti teatrali e artistici, come lo spettacolo ioelei, realizzato in collaborazione con Federica Lisi Bovolenta.

Un concerto imperdibile con la sua band

Sabato 29 marzo, Pia Tuccitto si esibirà accompagnata dalla sua band composta da Luca Longhini alla chitarra, Pier Luigi Mingotti al basso e Stefano Peretto alla batteria. Il concerto promette di essere un’esperienza unica, in cui Pia ripercorrerà i suoi brani più amati, mescolandoli ai nuovi singoli che stanno già conquistando il cuore del pubblico.

L’appuntamento di Casal Borsetti (RA) è un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della buona musica, della passione e della forza espressiva di una delle artiste più apprezzate del panorama rock italiano. Non perdere l’opportunità di assistere a un concerto che promette emozioni forti e coinvolgenti.

Dettagli dell’evento: