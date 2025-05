Cattolica. Controlli intensificati e rinforzato l’organico, il bilancio di sei mesi di attività della Polizia Locale

Intensificati i controlli e aumentato l’organico. “Continuiamo a investire sulla sicurezza, potenziando il presidio sul territorio soprattutto durante l’estate, periodo in cui la città aumenta in modo considerevole le presenze e che la nostra Amministrazione affronta mettendo in campo più forze e risorse” spiega l’Assessora alla Polizia locale Claudia Gabellini che traccia il bilancio dei primi 6 mesi del 2024 sull’attività del comando di piazza Roosevelt.

“La Polizia locale è il corpo a maggior contatto con cittadini e cittadine – prosegue Gabellini – e stiamo valorizzando al meglio il loro ruolo. Sono la figura istituzionale che più spesso si trova a fare da mediatore tra i bisogni dei cittadini e le esigenze della città. La Polizia locale è un fondamentale punto di riferimento sociale a tutto tondo per la città”. In totale, gli agenti di ruolo sono 22, più il comandante (Alberto Gasparotto). Ma, per la stagione estiva, l’Amministrazione ha potenziato l’organico. “Quest’anno, si contano 10 unità in più, agenti stagionali (6 uomini e 4 donne) che saranno operativi per i mesi estivi e non solo. Alcuni stagionali saranno confermati anche per le feste di Natale” illustra l’Assessora. Sul fronte del traffico, 3 sono gli ausiliari di ruolo, mentre 5 gli stagionali incaricati per presidiare i varchi (come via Fiume e Lungomare Rasi Spinelli angolo via Corridoni). Per quanto riguarda l’attività di polizia di quartiere e comitati, sono 12 sono gli agenti coinvolti, i quali hanno effettuato 49 sopralluoghi e ricevuto 35 segnalazioni.

Capitolo multe per infrazioni al codice della strada: su un totale di 6.729 verbali, sono 663 quelli elevati tramite gli strumenti di rilevazione automatica (autovelox – targa system, ecc). Effettuati 184 posti di controllo di polizia stradale in vari punti della città (anche serali e anche mirati al controllo sui motocicli e ciclomotori) e controllati 1319 veicoli. In tema di governo del territorio, nello specifico di decoro e polizia edile e ambientale, sono stati eseguiti 80 sopralluoghi e redatti 10 verbali. Intensa l’attività anche sul fronte del contrasto all’abusivismo commerciale sull’arenile, al controllo della ZTL e dell’occupazione irregolare di suolo pubblico: svolti diversi pattugliamenti dell’arenile e 386 servizi in zone a traffico limitato, elevati 13 verbali per occupazione di suolo pubblico abusive, mentre numerosi sono stati i controlli nei confronti di cosiddette Onlus che, tramite sedicenti volontari, fermano le persone con falsi pretesti e offrendo gadget o cartoline, ma che si sono rivelate abusive o irregolari in quanto prive delle autorizzazioni di legge. I controlli anagrafici e le notifiche sono stati 556, le verifiche per conto del SUAP 16, le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico per fini politici o per le ONLUS sono state 10 e i servizi al mercato settimanale sono stati 26.

A proposito dei sinistri stradali, sono stati 61 quelli rilevati nel primo semestre. Decurtati 432 punti patente, mentre 28 i sequestri e fermi amministrativi conseguenti a sanzioni al codice della strada. Grande attenzione, tramite i controlli congiunti con Suap, urbanistica e ufficio tributi, nelle strutture ricettive e per la verifica delle cosiddette locazioni brevi (fino a 30 giorni) abusive. Passate in rassegna anche le locazioni lunghe. Tra le altre tante attività della Polizia locale, anche il disbrigo delle pratiche per il rilascio del contrassegno disabili che sono state 146 da gennaio a giugno 2024, mentre 139 le ordinanze di viabilità emesse, 431 le cessioni di fabbricato ricevute, 142 nuove richieste di abbonamenti agli stalli blu a pagamento e 87 i parcheggi riservati concessi alle strutture ricettive, a pagamento.