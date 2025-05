Cervia, “Nel tuo silenzio” del sammarinese Sergio Barducci protagonista giovedì in Biblioteca

La Biblioteca Comunale Maria Goia, in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca di Cervia, la sezione di Ravenna dell’Associazione Unione Italiana Distrofia Muscolare e il Coordinamento Volontariato di Cervia, è lieta di invitare la cittadinanza giovedì 8 maggio 2025 alle 17:00 presso la Sala Conferenze della biblioteca, dove incontreremo l’autore Sergio Barducci in occasione della presentazione del volume Nel tuo silenzio, una storia di amore iniziata al liceo e diventata di cura tra Angela e Nazareno, divenuto il suo caregiver familiare. Un improvviso e lungo viaggio della speranza attraversato dalla disperazione ma anche dalla comunicazione di impalpabili abbracci e silenziosi scambi.



Introduce l’incontro Carlo Pantaleo. L’autore Sergio Barducci dialoga con Luana Neri dell’associazione Amici della Biblioteca di Cervia, con letture a cura di Carlo Vignali.

L’iniziativa è parte del programma del Caregiver Day 2025 così come previsto dalla legge regionale che istituisce le Giornate del caregiver familiare dedicate a coloro che si prendono cura di una persona non autosufficiente per riconoscerla, sostenerla e valorizzarla.

Sergio Barducci è un giornalista televisivo e si occupa prevalentemente di politica e di economia. Per lungo tempo responsabile del telegiornale per la radio-televisione della Repubblica di San Marino, autore e conduttore di programmi di approfondimento giornalistico che scavano negli argomenti di attualità e politica.In qualità d’inviato ha seguito numerosi appuntamenti internazionali come le assemblee generali delle Nazioni Unite, i vertici di Capi di Stato e di Governo. È stato testimone d’importanti momenti istituzionali al Consiglio d’Europa o alla Commissione Europea, ha preso parte a incontri bilaterali e ?rme di accordi internazionali. Nella sua carriera è stato anche inviato in zone di guerra. Insieme a Maurizio Costanzo ha curato e condotto per tre stagioni televisive il programma Scusi mi racconta…È stato anche autore e conduttore del talk show Hotel Nazionale. Le stanze della politica, di confronto con esponenti del Parlamento italiano, e di altri programmi televisivi. Alla professione giornalistica af?anca quella di scrittore. Ha pubblicato con Aiep: Visti da lontano e Niente è come prima.Con Minerva: Tra Levante e Ponente, Ti parlo di noi, Una vita piena di futuro e Cammina e arriverai al sole. La vita, i successi, le intuizioni di Roberto Valducci. Ha ricevuto il Premio internazionale Rimini-Europa-Mondo e il Premio letterario internazionale Città di Cattolica Pegasus Literary Awards. È stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’onori?cenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.