“Cervia Run”: donati giochi ai piccoli pazienti di Oncoematologia Pediatrica a Rimini

La seconda edizione della Cervia Run non è stata solo un successo sportivo, ma anche un’occasione per fare del bene. Con un bilancio di duemila iscritti, la manifestazione è ormai entrata a pieno titolo tra gli appuntamenti più attesi del calendario cittadino, come sottolineato dal sindaco Missiroli, presente ai blocchi di partenza.

Un evento all’insegna della solidarietà

Oltre agli ottimi riscontri sul piano organizzativo, confermati dagli elogi ricevuti per il percorso ben segnalato e la qualità della gestione generale, la Cervia Run si è distinta per il suo forte impegno sociale. In particolare, il sabato che ha preceduto la gara è stato dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con la “Kids Run” per i bambini e ragazzi e la “Family Run”, una passeggiata non competitiva. Il ricavato delle due iniziative è stato destinato alla raccolta fondi per l’acquisto di giocattoli e libri da donare al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini.

La consegna dei doni ai piccoli pazienti

Nei giorni scorsi, una delegazione della Cervia Run ha raggiunto l’Ospedale di Rimini per consegnare personalmente i giochi alla direttrice del reparto, la dottoressa Roberta Pericoli. Presenti all’incontro l’organizzatore dell’evento Marco Morigi, Riccardo Riciputi di Studio Cervia srl, sponsor con il marchio Tecnocasa, e Gloria Carbonara della libreria “Bubusettete” di Cervia, che ha curato le iscrizioni e la raccolta fondi. Un momento che ha suggellato il valore solidale della manifestazione, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo importante di generosità e vicinanza alle persone in difficoltà.