Bellaria Igea Marina inaugura il nuovo servizio di sharing bike e monopattini

Venerdì 18 aprile alle ore 11.30, in piazza del Popolo di fronte alla residenza comunale, Bellaria Igea Marina presenterà ufficialmente il suo nuovo servizio di sharing di biciclette e monopattini elettrici. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Lime Technology, leader mondiale nel settore dei veicoli elettrici condivisi, è aperta a tutta la cittadinanza.

Una nuova mobilità sostenibile

Durante l’evento inaugurale, i partecipanti potranno ricevere tutte le informazioni utili per iniziare subito a utilizzare il servizio. Questo progetto rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e moderna, offrendo a residenti e turisti un modo pratico ed ecologico per muoversi in città.