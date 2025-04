Cesena. Affidamento della concessione del servizio di gestione del palazzetto dello sport, pubblicato il bando. Assessore Christian Castorri: “Una programmazione che guarda ai prossimi cinque anni”

Con l’avvio della nuova procedura di gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del palazzetto dello sport ‘Carisport’, l’Amministrazione comunale di Cesena guarda ai prossimi cinque anni (a partire dal 1° agosto 2025). A questo proposito, la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha avviato oggi una procedura di gara aperta con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo a cui tutti gli interessati possono rispondere entro le ore 13:00 del 26 maggio 2025. Le informazioni sulla documentazione, sui requisiti richiesti e sulle tempistiche previste dal bando sono reperibili sul sito dell’Unione al link: https://www.unionevallesavio.it/bandi-servizi-in-pubblicazione.

Inaugurato nel 1985 e contestualmente battezzato ‘Carisport’ per indicare il nome della banca (la Cassa di Risparmio di Cesena) che ne aveva ideato e curato la realizzazione, assieme all’Amministrazione Comunale, l’impianto sportivo di via Ambrosini, in zona Ippodromo, è destinato prioritariamente allo svolgimento di attività sportive ricreative e agonistiche relative alle discipline compatibili con la struttura, nonché ad attività che più in generale sono dedicate al benessere psicofisico delle persone. Potrà inoltre essere destinato ad attività culturali, ricreative, del tempo libero e convegni. A questo proposito, il futuro concessionario potrà ospitare presso la struttura (con una capienza di 2.647 posti) eventi con presenza di pubblico pagante, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza e pubblico spettacolo.

Gravemente danneggiato dall’alluvione del 16 maggio 2023, il palazzetto dello sport è stato completamente ripristinato grazie a un intervento promosso dall’Amministrazione comunale, per un investimento complessivo di 2 milioni e 360.000 euro. L’opera di riqualificazione ha reso la struttura non solo più funzionale e moderna, ma anche energeticamente efficiente e adatta ad accogliere eventi sportivi e manifestazioni di vario genere. “È questo un bando – commenta l’Assessore con delega allo Sport e al Patrimonio Christian Castorri – a cui teniamo in modo particolare non solo perché interesserà i prossimi cinque anni consentendo una programmazione sportiva e d’intrattenimento di lungo respiro, ma anche perché in questo modo avviamo a pieno ritmo l’attività di uno degli impianti sportivi più grandi e rappresentativi della nostra città”.

Cesena, 23 aprile 2025