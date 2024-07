Cesena. Ginnastica artistica: Lorenzo Casali della Romagna Team vola a Parigi per le Olimpiadi 2024. L’augurio del Vicesindaco e Assessore allo Sport Christian Castorri

Le Olimpiadi 2024 stanno per prendere il via e tra gli atleti arrivati a Parigi da tutto il mondo c’è anche il “cesenate” Lorenzo Casali dell’Associazione Romagna Team, uno dei nomi più noti della ginnastica artistica a livello nazionale ed internazionale, convocato nella squadra olimpica dell’Italia.

Lorenzo Casali è nato nel 2002 ad Hanoi in Vietnam ed è stato poi adottato da una famiglia di Ancona. Dal 2024 è tesserato per La Romagna Team di Cesena con la quale ha raggiunto il secondo posto nel Campionato di Serie A maschile ed è in forza al corpo della polizia Fiamme Oro . “Presenza costante ed importante per la Nazionale negli ultimi anni – commenta l’Assessore allo Sport Christian Castorri – il giovanissimo Lorenzo Casali approda a Parigi grazie al suo talento e all’esperienza maturata anche tra le fila della Romagna Team, realtà sportiva cesenate di grande valore a cui siamo grati per la costante presenza sul nostro territorio e per essere, tra l’altro, palestra di vita per tantissimi giovani. Nella straordinaria cornice dei giochi olimpici 2024 Casali saprà dare prova della sua capacità e perseveranza. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, gli auguriamo di raggiungere i risultati auspicati e di viversi pienamente questa indimenticabile occasione di vita e di crescita sportiva”. Casali è tesserato dal 1° gennaio scorso con la Romagna Team, società di vertice maschile della US Renato Serra che svolge la propria attività presso la palestra comunale di via G. di Vittorio 275.

L’attuale tecnico è Marco Fortuna e stabilmente si allena presso il centro tecnico federale di Fermo, allenandosi presso la palestra di Cesena nell’imminenza delle gare nazionali per la società Romagna Team.

Una carriera sportiva di riguardo. Dopo alcune esperienze in maglia azzurra junior, tra cui il bronzo a squadre ed i Mondiali, Casali ha fatto il suo debutto Europeo Senior in occasione dei Campionati continentali del 2021 disputati a Basilea. Nel 2022 ha fatto parte della squadra che a Monaco ha regalato lo storico argento a squadre classificandosi al settimo posto individuale. Pochi mesi dopo, a Liverpool, insieme alla squadra ha conquistato il quarto posto ai Mondiali. L’anno seguente, agli Europei di Antalya, ha contribuito alla vittoria della medaglia d’oro a squadre. Ed infine, ai Mondiali di Aversa, Casali ha fatto parte anche sta volta della squadra nazionale italiana ottenendo la qualifica olimpica che per la squadra manca da ben 12 anni. Nel 2024 a Rimini agli Europei casalinghi, Casali e la squadra hanno ottenuto la medaglia di bronzo. Quest’anno a Cuneo, si è laureato Campione Assoluto all-around poco prima di essere convocato per le Olimpiadi.

Le Olimpiadi di Parigi. La squadra italiana che gareggerà sabato 27 luglio alle ore 20:00 al Palasport di Bercy (Parigi) è composta da 5 atleti: Casali, Abbadini, Bertolini, Macchiati e Macchini. Per ogni singolo attrezzo saliranno 4 componenti della squadra: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele pari e sbarra. Il primo obiettivo è quello a squadre di classificarsi nelle prime 8 squadre sulle 12 partecipanti per accedere alla finale, quando verranno assegnate le medaglie olimpiche di lunedì. Casali gareggerà su tutti e 6 gli attrezzi e parteciperà alla classifica all-around con concrete ambizioni di entrare nei primi 24 ginnasti al mondo e partecipare alla finale individuale, ove si assegnano le medaglie olimpiche, mercoledì 31 luglio.

Considerata la giovane età del ginnasta, appena 22 anni, ed essendo la prima Olimpiade, saprà dare, unitamente agli altri componenti della squadra Romagna Team, tra cui Niccolò Vannucchi, quinto ai Campionati Assoluti vinti da Casali, un concreto contributo alla rincorsa nell’anno 2025 alla vittoria dello scudetto, titolo italiano, per Romagna Team. Alla gara di sabato, a sostenere Lorenzo Casali, saranno presenti i suoi genitori, il Presidente della Romagna Team Corrado Dones e l’allenatore Germani Roberto.

Cesena, 25 luglio 2024