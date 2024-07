San Marino. L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Sammarinese intensifica la collaborazione internazionale

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che, in data odierna presso Palazzo Begni, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali della Repubblica di San Marino ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa per una maggiore cooperazione con l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali della Repubblica di Georgia, presiedute rispettivamente dal Presidente Dott. Umberto Rapetto e dalla Presidente Prof. Lela Janashvili. Presenti alla firma, anche il Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio Marco Gatti, il Direttore della Direzione Affari Europei, Luca Brandi, in rappresentanza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e i membri dell’Autorità sammarinese, l’Avv. Elia Santi e l’Avv. Patrizia Gigante.

La firma odierna è stata resa possibile grazie ad un’intensa attività istituzionale avviata nei mesi scorsi; l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di San Marino è stata infatti ammessa a maggio 2023 quale membro permanente della Conferenza Europea delle Autorità Garanti per la Protezione dei Dati Personali e partecipa attivamente ai principali eventi internazionali in materia di Data Protection, nella convinzione che la cooperazione con le Autorità degli Stati esteri costituisca uno dei principi basilari per affrontare la complessa tematica della tutela dei dati personali.

Nel solco di tale scambio di best practices a livello internazionale nonché proseguendo nella sua attività di networking, l’Autorità Garante sammarinese ha intrapreso un percorso di condivisione delle competenze con la Presidente dell’omologa Autorità georgiana, Prof. Lela Janashvili, professionista estremamente attiva nel campo delle relazioni internazionali in materia di protezione dei dati personali.

La Repubblica di San Marino parteciperà il prossimo anno alla Conferenza Europea delle Autorità Garanti per la Protezione dei Dati Personali afferenti a tutti i Paesi presenti nel continente Europeo, ospitata dall’Autorità Garante georgiana.

San Marino, 25 luglio 2024/1723 d.f.R.