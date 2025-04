Cesena, musica per la memoria: al via i nuovi laboratori ‘Musical-mente +65’ promossi da ArciLab

Stimolare la memoria e promuovere il benessere psico-emotivo delle persone over 65 attraverso il potere della musica. Con questo obiettivo l’associazione ArciLab dà il via a una nuova edizione del laboratorio ‘Musical-mente +65’, percorso di musicoterapia preventiva pensato per offrire uno spazio accogliente e creativo agli anziani del territorio.

Gli incontri, a cura della musicoterapeuta Ida Trezza, si svolgeranno in formato collettivo presso il Centro di arti visive e sceniche di via Fusconi 59 a San Martino in Fiume (quartiere Ravennate), nelle seguenti date:

Martedì 15 aprile

Martedì 6 maggio

Martedì 13 maggio

Tutti con orario 09:30 – 11:00.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Rete Spazio Comune, che vede coinvolte diverse realtà culturali e sociali locali, come Gruppo Fotografico 93 (capofila), Compagnia Fuori Scena e ArciLab Aps. L’immobile di via Fusconi è stato assegnato tramite bando pubblico ed è oggi un vero e proprio hub di creatività e formazione.

Oltre ai laboratori di musicoterapia, il centro ospita attività di fotografia, teatro, musica e percorsi esperienziali in natura, offrendo un’ampia offerta culturale e formativa per ogni fascia d’età.

Per partecipare agli incontri di ‘Musical-mente +65’, è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al 340 6074863.