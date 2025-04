Cesena, torna il Maggio Universitario: eventi gratuiti per studenti tra cinema, sostenibilità e socializzazione

Le associazioni universitarie di Cesena (Analysis, MyS.T.A., Spazi, Sprite, Uniradio Cesena), insieme a Trashware Cesena, Aidoru e al Progetto Giovani del Comune di Cesena, lanciano un mese di iniziative gratuite rivolte agli studenti del campus, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra università e città attraverso socialità, cultura e protagonismo giovanile.

«Siamo felici – dichiara Giorgia Macrelli, assessora con delega all’Università – di sostenere i progetti delle associazioni universitarie. Cesena accoglie oltre 5.000 studenti fuori sede e lavoriamo per farli sentire parte attiva della comunità. Le iniziative di maggio sono un’occasione preziosa per favorire creatività, socializzazione e inclusione, anche per gli studenti Erasmus e internazionali».

Il Maggio Universitario 2025 propone sei eventi ricreativi, culturali e sostenibili:

Cineforum “Secret Movie” : ogni domenica di maggio, alle ore 16:00, nella Biblioteca Malatestiana , con proiezioni gratuite riservate ai tesserati (è possibile tesserarsi anche sul momento). Le pellicole sono selezionate direttamente dagli studenti.

Swap Party : mercoledì 14 maggio , dalle 16:00 alle 19:00, ai Giardini di Serravalle . Un’occasione per scambiare oggetti e vestiti in un’ottica di economia circolare e sostenibilità ambientale.

Picnic Party: sabato 24 maggio, dalle 15:30 alle 19:00, al Parco dell’Ippodromo. Un pomeriggio informale tra chiacchiere, giochi, relax e condivisione, pensato per gli universitari in vista della sessione estiva.

L’iniziativa è parte di una strategia più ampia del Comune di Cesena per valorizzare il ruolo degli studenti nella vita cittadina e stimolare partecipazione attiva e senso di appartenenza.