Cesenatico saluta il Maggiore Flavio Annunziata

Il comandante della Compagnia di Cesenatico si trasferirà ad Ancona dopo sei anni di servizio sul territorio

Cesenatico, 4 settembre 2024_Questa mattina il sindaco Matteo Gozzoli insieme alla giunta ha ricevuto in Municipio il maggiore Flavio Annunziata che per sei anni ha guidato la compagnia dei Carabinieri di Cesenatico e che adesso si trasferirà ad Ancona per un nuovo incarico. Il sindaco – a nome di tutta la città – ha consegnato al Capitano una targa a ringraziamento del lavoro svolto e del grande spirito di collaborazione e servizio dimostrato “Grazie per questi sei anni di impegno per la sicurezza del nostro territorio”.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Il Capitano Annunziata è arrivato a Cesenatico nel 2018 e fin da subito si è messo a disposizione della collettività con grande spirito di servizio e una collaborazione con l’amministrazione continua e proficua. Sono stati sei anni intensi, segnati anche dall’esperienza della pandemia, dalla gestione di ogni stagione turistica e da grandissimi eventi turistici e sportivi. Lo ringrazio di cuore perché in lui ho sempre trovato una figura disposta al dialogo, capace di collaborare anche con la nostra Polizia Locale e di conoscere a fondo tutte le anime del nostro territorio. Gli auguro che la sua carriera professionale continui nel migliore dei modi», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

Comune di Cesenatico