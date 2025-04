COMITATO FAIR PLAY SAN MARINO AL CONGRESSO EFPM MARDIN.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) sarà presente a Mardin (Turchia) nei giorni 21-24 ottobre 2024 in occasione del Congresso Annuale di European Fair Play Movement (EFPM); i delegati dei diversi Comitati Nazionali Fair Play con Associazioni, Organizzazioni aderenti al Movimento europeo si incontrano con un ricco programma che prevede la celebrazione della ricorrenza del 30° anniversario di fondazione di EFPM (1994-2024), la Cerimonia di Premiazione delle diverse categorie dei Premi Fair Play europei e il tema delle sessioni del Congresso: “ Fair Play Education to overcome Violence, Bullying and Cheating in Sport “ (Educazione al Fair Play per sconfiggere la violenza, il bullismo e gli imbrogli nello sport) alla presenza di relatori internazionali e ospiti.

Il CNSFP fondato a San Marino nell’anno 2017 è stato riconosciuto ufficialmente nella Famiglia Europea del Fair Play, con voto unanime, durante i lavori dell’ Assemblea Generale dei Comitati Nazionali Fair Play di Haifa (Israele) nel 2017.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP