Comunali: in E-R al momento in equilibrio solo Forlì. Modena, Reggio, Ferrara e Cesena verso la vittoria al primo turno

BOLOGNA, 10 GIU – Solo Forlì, fra i comuni capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna è, a due ore dall’inizio dello scrutinio, ancora in bilico fra i due candidati principali.

Se non proprio i festeggiamenti, le prime strette di mano sono già cominciate a Modena, Reggio Emilia e Cesena (dove sono in netto vantaggio i sindaci di centrosinistra Massimo Mezzetti, Marco Massari ed Enzo Lattuca) e a Ferrara dove il sindaco uscente Alan Fabbri, sostenuto del centrodestra, è in netto vantaggio.

A Forlì situazione più equilibrata e aperta ad ogni soluzione: l’uscente Gian Luca Zattini (centrodestra) e lo sfidante Graziano Rinaldini (centrosinistra) sono fra il 48 e il 49%.

Ansa